Durigan critica classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA e alerta para impactos econômicos

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou a decisão dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas, alertando para possíveis impactos econômicos no Brasil, como aumento de taxas bancárias e risco ao Pix. Ele também abordou a investigação comercial da Seção 301.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , criticou duramente a postura do governo dos Estados Unidos após o país classificar as duas maiores organizações criminosas do Brasil - o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) - como organizações terroristas.

Segundo o ministro, o Brasil pode sofrer prejuízos econômicos relevantes em decorrência dessa nova designação, pois instituições financeiras nacionais ficam vulneráveis a restrições por parte dos EUA. Em entrevista ao programa Estojo, do canal VEJA+TV, exibido nesta segunda-feira, primeiro de junho, Durigan afirmou que todas as conversas que tem levado a crer que o impacto econômico pode ocorrer.

O ministro apontou que os americanos estariam pressionando o Brasil com a classificação de terrorismo, declarando que qualquer ajuda no combate ao crime organizado é bem-vinda, mas não se pode admitir faca no pescoço ou pressão indevida. O governo federal está comprometido com o combate ao crime organizado, mas a medida dos EUA não auxilia nessa tarefa, segundo Durigan. Ele enfatizou que os brasileiros são os que mais sofrem com essas organizações, não os americanos.

Ao listar possíveis efeitos negativos da designação, o ministro mencionou um possível aumento de taxas bancárias e o sentimento de desconfiança que pode afugentar investimentos no país. A segurança do Pix, infraestrutura brasileira de pagamentos, também foi posta em cheque. Durigan afirmou que a nova classificação pode afetar o Pix caso instituições financeiras sejam sancionadas pelos EUA.

A preocupação se estende a todo o sistema financeiro nacional, pois bancos brasileiros que mantêm contas correspondentes nos Estados Unidos podem ser forçados a encerrar relações com instituições envolvidas com os grupos listados. Isso geraria um encarecimento do crédito e possíveis rupturas em transações internacionais.

O ministro destacou que o Brasil tem seus próprios mecanismos de combate ao crime, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e operações da Polícia Federal, e que a classificação unilateral americana pode atrapalhar a cooperação bilateral em vez de fortalecê-la. Durigan lamentou que o Departamento de Estado dos EUA não tenha avisado o Brasil com antecedência sobre a designação, o que considera uma falta de reciprocidade diplomática.

Apesar das dificuldades, o canal de diálogo permanecerá aberto, e o Brasil continuará buscando entendimento com o governo americano tanto sobre essa questão quanto sobre outros pontos de atrito na relação bilateral. Além da ofensiva americana contra o PCC e o CV, a investigação comercial que os Estados Unidos move contra o Brasil no âmbito da Seção 301 é outro ponto de atenção.

Segundo Durigan, os EUA querem impor tarifas adicionais contra produtos brasileiros, após as taxas anteriores terem sido derrubadas pela Suprema Corte americana. O movimento é considerado indevido porque o Brasil é deficitário no comércio com os EUA e não cabe punição. O ministro afirmou estar aberto a negociar regras para itens específicos, como etanol, soja e carne, mas condena a imposição de tarifas gerais. Ele defende que a discussão comercial deve afastar elementos políticos e ideológicos, focando em benefícios mútuos.

A entrevista fez parte da estreia do programa Estojo, novo telejornal da VEJA+TV, que vai ao ar de segunda a sexta, das 19h às 20h, com entrevistas ao vivo, participação de colunistas e cobertura em tempo real dos principais acontecimentos do país e do mundo. O programa está disponível nos canais FAST da TV, como Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channel e Roku, além do site de VEJA e das redes sociais da revista





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