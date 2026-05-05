Durigan afasta intervenção federal no BRB e responsabiliza o GDF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o problema do BRB é de responsabilidade do Governo do Distrito Federal e que não há previsão de intervenção federal, a menos que haja risco sistêmico.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , afirmou categoricamente que a responsabilidade pela situação financeira delicada do Banco Regional de Brasília ( BRB ) recai exclusivamente sobre o Governo do Distrito Federal ( GDF ).

Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de segunda-feira (4), Durigan descartou a possibilidade de intervenção federal para socorrer o caixa do BRB, a menos que o Banco Central identifique um risco sistêmico que possa afetar a estabilidade do sistema financeiro nacional. O ministro foi enfático ao declarar que o BRB enfrentou dificuldades devido a operações financeiras mal executadas que comprometeram a saúde do banco, e que o Tesouro Nacional não tem como papel resgatar instituições com problemas específicos de gestão e responsabilidade local.

Durigan ressaltou a existência de mecanismos para lidar com a situação, como o uso dos recursos do fundo constitucional do Distrito Federal para garantir a continuidade das operações do banco. A declaração do ministro ocorre em um momento de grande apreensão em relação ao futuro do BRB, que tem buscado alternativas para recompor seu caixa, incluindo a venda de ativos, após se envolver em um escândalo de grande proporção envolvendo o Banco Master.

A crise do BRB está diretamente ligada ao escândalo do Banco Master, que fraudou a negociação de carteiras de crédito inexistentes, tentando vendê-las ao Banco de Brasília. O rombo causado por esse esquema fraudulento é estimado em R$ 12 bilhões, o que gerou um impacto significativo nas finanças do BRB. Desde então, o banco tem enfrentado dificuldades para se reerguer e recuperar a confiança do mercado.

A tentativa de reorganização financeira do BRB inclui a venda de ativos e a busca por alternativas para fortalecer seu caixa, mas a situação ainda é considerada delicada e exige medidas urgentes para evitar um colapso financeiro. A postura do ministro Durigan indica que o governo federal não pretende arcar com os custos da má gestão do BRB, deixando a responsabilidade integral para o GDF.

Essa decisão pode ter implicações significativas para o futuro do banco e para a economia do Distrito Federal, que depende do BRB para financiar projetos e investimentos. A análise do Banco Central será crucial para determinar se existe ou não um risco sistêmico que justifique uma intervenção federal, mas até o momento, o governo federal parece determinado a não se envolver diretamente na crise do BRB.

A declaração do ministro da Fazenda reforça a importância da gestão responsável e da transparência nas operações financeiras de instituições públicas. O caso do BRB serve como um alerta para os riscos de operações mal planejadas e da falta de controle sobre a aplicação dos recursos públicos. A responsabilidade pela crise do banco recai sobre o GDF, que permitiu que operações fraudulentas fossem realizadas e que o banco se envolvesse em um escândalo de grande proporção.

A solução para a crise do BRB passa pelo uso dos recursos do fundo constitucional do DF, mas também exige uma profunda revisão da gestão do banco e a implementação de medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro. A venda de ativos é uma medida paliativa que pode ajudar a recompor o caixa do banco a curto prazo, mas não resolve o problema de fundo, que é a falta de uma gestão eficiente e transparente.

O futuro do BRB dependerá da capacidade do GDF de assumir a responsabilidade pela crise e de implementar medidas eficazes para garantir a sustentabilidade financeira do banco a longo prazo. A situação do BRB também levanta questões sobre a necessidade de fortalecer a fiscalização e o controle das operações financeiras de instituições públicas, a fim de evitar fraudes e desvios de recursos





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