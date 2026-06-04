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Duque de Caxias realiza 21ª Conferência Municipal de Saúde com foco em financiamento e modelo de atenção ao SUS

Saúde News

Duque de Caxias realiza 21ª Conferência Municipal de Saúde com foco em financiamento e modelo de atenção ao SUS
Conferência Municipal De SaúdeDuque De CaxiasSUS
📆6/4/2026 12:11 AM
📰jornalodia
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A Prefeitura de Duque de Caxias promoverá a 21ª Conferência Municipal de Saúde nos dias 26 e 27 de junho de 2026, com o objetivo de discutir o financiamento adequado e suficiente para o SUS e o modelo de atenção e gestão do sistema de saúde. O evento contará com a participação de gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através do Conselho Municipal de Saúde (COMSADC) e da Secretaria Municipal de Saúde , promoverá a 21ª Conferência Municipal de Saúde nos dias 26 e 27 de junho de 2026, das 8h às 17h, no SEST/SENAT, localizado na Estrada Boitatá, n.º 449, Chácaras Arcampo - DC.

O evento terá como tema central 'Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil'. Durante o evento, também serão abordados os eixos temáticos 'Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social' e 'Modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral'.

A Conferência tem como objetivo reunir gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município para discutir pautas importantes da saúde pública, como a saúde como direito, o financiamento adequado e suficiente para o SUS, além das ações que buscam garantir a existência do sistema de saúde e o fácil acesso da população a esse sistema. Também serão eleitos os delegados que representarão o município na etapa estadual da Conferência de Saúde.

As inscrições para a conferência serão realizadas a partir das 10h do dia 5 de junho de 2026, até às 17h do dia 19 de junho de 2026, com um limite de 144 pessoas delegadas, sendo 72 vagas para o Segmento de Usuários, 36 vagas para o Segmento de Profissionais de Saúde e 36 vagas para o Segmento de Gestores e Prestadores de Serviços. As inscrições poderão ser realizadas online ou no local do evento, no dia 26 de junho, no período compreendido entre 11h e 12h.

Mais informações sobre a conferência estão disponíveis no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, do sítio eletrônico da Prefeitura e dos canais digitais do COMSADC

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Conferência Municipal De Saúde Duque De Caxias SUS Financiamento Modelo De Atenção Gestão

 

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