Dudu, do Atlético-MG, nega negociações e busca espaço no time apesar de poucas chances no Brasileirão

O atacante Dudu, do Atlético-MG, não joga no Campeonato Brasileiro há um mês e tem sido utilizado apenas em competições continentais e copa. Após vitória na Sul-Americana, ele garantiu foco total no clube, negou conversas sobre saída e afirmou trabalhar para conquistar mais minutagem, respeitando as decisões do técnico Eduardo Domínguez.

O atacante do Atlético-MG, Dudu , tem recebido poucas oportunidades com o técnico Eduardo Domínguez durante o Campeonato Brasileiro . O jogador está próximo do limite de partidas permitido para defender outro clube da Série A na mesma competição, o que intensifica as especulações sobre sua permanência no clube mineiro.

Dudu não atua no Brasileirão há cerca de um mês. Sua última participação foi no dia 26 de abril, na goleada sofrida para o Flamengo, pela 13ª rodada. Desde então, o camisa 92 tem sido utilizado apenas em jogos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, o atacante comentou sua situação e o futuro no clube.

Ele negou a existência de negociações para uma possível saída e afirmou que segue totalmente focado no dia a dia da equipe. Dudu também reforçou que possui contrato vigente com o Atlético e destacou que trabalha para conquistar mais espaço no elenco comandado por Domínguez.

"Nunca conversei com ninguém, não tem nada. Tenho o meu contrato até o final do ano que vem, to bem focado aqui trabalhando para ter mais minutagem, mais espaço. A gente respeita toda a decisão do treinador, cabe aos jogadores que não vem jogando trabalhar e fazer o que vem fazendo nos treinamentos para pode ter de novo mais minutagem", disse Dudu. O jogador chegou ao Atlético no meio da temporada de 2025, após deixar o rival Cruzeiro.

Desde então, o camisa 92 já soma 51 partidas pelo clube alvinegro, com oito gols marcados e seis assistências. A situação de Dudu reflete um dilema comum no futebol: conciliar a ambição pessoal por mais minutos em campo com as escolhas táticas do treinador e os limites regulatórios que podem forçar uma mudança de clube. Enquanto negociações não são confirmadas, o atacante mantém a discrição e busca retribuir a confiança com trabalho nos treinos, esperando por novas oportunidades.

O Atlético-MG, por sua vez, avalia o elenco e pode considerar propostas se o jogador não for mais aproveitado, especialmente porque seu contrato se estende até o final de 2026. O mercado da Série A está em constante movimento e jogadores com pouca utilização frequentemente são alvo de especulações, especialmente quando há a brecha regulamentar que permite uma transferência dentro da mesma divisão.

O caso de Dudu ilustra como a relação entre clube, jogador e treinador pode se tornar complexa, afetando tanto o desempenho coletivo quanto as carreiras individuais





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