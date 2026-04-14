Duda Santos e Tiago Iorc: Flagrados em clima de romance no Rio de Janeiro

A atriz Duda Santos e o cantor Tiago Iorc foram vistos trocando carinhos e beijos no Rio de Janeiro, indicando o início de um possível romance. A notícia movimentou as redes sociais e os fãs, que agora aguardam os próximos passos do casal.

Um novo casal parece ter surgido no cenário artístico! A atriz Duda Santos , de 24 anos, protagonista da novela das 6 'A Nobreza do Amor', foi flagrada em clima de romance com o cantor Tiago Iorc , de 40 anos, no último domingo, dia 12, no Centro do Rio de Janeiro. A notícia, que agitou as redes sociais e os fãs, foi confirmada por uma fonte próxima à Retratos da Vida, que testemunhou o casal trocando beijos apaixonados e demonstrando grande cumplicidade. Os dois foram vistos assistindo à peça 'Cenas da Menopausa', estrelada por Claudia Raia, no Teatro João Caetano. Após a apresentação, ao saírem pela lateral do teatro, a paixão falou mais alto e o beijo aconteceu, selando o início de um possível romance. A cena foi digna de filme, com Tiago Iorc , em um gesto romântico, pegando Duda Santos no colo.

A discrição sempre foi uma marca de Duda Santos, que também protagonizou a novela 'Garota do Momento'. Em 2024, a atriz já havia chamado a atenção ao ser fotografada aos beijos com o ator José Loreto durante o Rock in Rio, demonstrando que não tem medo de viver intensamente suas emoções.

Tiago Iorc, por sua vez, estava solteiro desde o final de 2024, após o término de um relacionamento de cinco anos com a astróloga Duda Rodrigues. O cantor também teve um relacionamento com a atriz Isabelle Drummond, entre 2013 e 2015, e sempre foi conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, assim como Duda Santos. O cantor lançou recentemente seu novo álbum, 'Troco Likes - 10 anos', que reúne regravações de sucessos e parcerias com diversos artistas renomados, como Iza, Ney Matogrosso, Marina Sena e Vitor Kley, mostrando que está em um momento de grande sucesso em sua carreira. O casal, que aparenta estar vivendo um momento especial, movimentou o mundo dos famosos e deixou os fãs curiosos para acompanhar o desenvolvimento desse novo romance. A mídia já está de olho nos próximos passos dos dois, que, por enquanto, preferem manter a discrição sobre o relacionamento, deixando os fãs e a imprensa especulando sobre o futuro.

Além do novo casal, a semana foi marcada por outros acontecimentos. A Receita Federal apreendeu 32 canetas emagrecedoras irregulares no Rio de Janeiro nos dois primeiros meses de 2026, indicando um alerta sobre produtos duvidosos. A Polícia Civil também apreendeu frascos com substâncias ativas de medicamentos para emagrecer, em um ônibus vindo do Paraguai. No mundo do trabalho, o estado do Rio de Janeiro oferece 5.070 vagas de estágio, aprendizagem e emprego, com diversas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado. No universo da teledramaturgia, a novela 'A Nobreza do Amor' segue com seus enredos emocionantes, mostrando beijos e conflitos, com destaque para a personagem Alika, que se destaca em um concurso. No futebol, a dúvida é sobre a melhor opção para substituir Lucho Acosta no Fluminense, após a lesão do jogador. Outros assuntos que agitaram a semana foram o aniversário de 44 anos da atriz Paolla Oliveira, com curiosidades sobre sua vida, e a investigação sobre conversas em grupos de WhatsApp do Comando Vermelho, revelando detalhes sobre o funcionamento das bocas de fumo. Para os jovens atletas, a matéria analisa como as redes sociais podem impactar seus treinos e desempenho.





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