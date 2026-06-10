Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri são as primeiras mulheres dos Emirados Árabes Unidos a alcançar o posto máximo na cabine de comando da Emirates. Elas receberam oficialmente a 'quarta listra' e passaram a operar aeronaves Boeing 777 da companhia.

Duas pilotos da Emirates se tornam as primeiras mulheres dos Emirados Árabes Unidos a alcançar o posto máximo na cabine de comando da empresa. Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri receberam oficialmente a 'quarta listra', símbolo do cargo de comandante, e passaram a operar aeronaves Boeing 777 da companhia.

O avanço das profissionais foi celebrado pela Emirates como um passo importante dentro da estratégia de desenvolvimento de talentos locais e de ampliação da participação feminina em posições de liderança na aviação. As duas pilotos construíram toda a carreira na Emirates após ingressarem no Programa Nacional de Pilotos Cadetes, iniciativa criada para formar cidadãos dos Emirados Árabes Unidos para atuar na aviação comercial. Hanan Mohammed Jawad entrou no programa em 2008 e acumula mais de 9.250 horas de voo.

Bakhita Al Mheiri iniciou sua trajetória na companhia em 2011 e destacou o papel da mentoria recebida ao longo da carreira. A promoção das duas comandantes faz parte da estratégia de 'emiratização' do grupo, política voltada para ampliar a presença de cidadãos do país em funções técnicas e de liderança. A Emirates emprega milhares de profissionais dos Emirados em áreas como operações, engenharia, tecnologia e gestão





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