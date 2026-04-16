Duas Mulheres Presas por Golpe Contra Idosos em Clínica Odontológica em São Paulo

Polícia Civil desmantela esquema criminoso em clínica odontológica na zona Leste de São Paulo; suspeitas atraíam idosos, roubavam dados e os coagiam a contratar empréstimos consignados. Dupla foi presa e liberada após pagamento de fiança.

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta quarta-feira, 15 de novembro, que resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de integrarem um sofisticado esquema de fraudes voltado para idosos, operando em uma clínica odontológica localizada em São Mateus, na zona Leste da capital paulista. As prisões foram efetuadas no exato momento em que policiais cumpriam mandados de busca e apreensão no interior do estabelecimento.

Segundo informações veiculadas pelas autoridades policiais, as detidas seriam as próprias sócias da referida clínica. A modalidade criminosa empregada consistia em atrair pacientes, com foco especial em pessoas da terceira idade, para a realização de procedimentos odontológicos. No entanto, durante o atendimento, as suspeitas se aproveitavam da situação para subtrair dados e documentos pessoais das vítimas. A investigação detalhada revelou que os idosos eram submetidos a uma forte coação psicológica para que contratassem empréstimos consignados junto à Previdência Social. Essa exigência era apresentada como uma necessidade para o custeio de tratamentos que, na realidade, sequer eram realizados, caracterizando um engenhoso plano de enriquecimento ilícito às custas da vulnerabilidade alheia. Durante a ação policial no consultório, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos e documentos que, em uma análise preliminar realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), forneceram indícios robustos da existência de uma associação criminosa bem estruturada. A análise do material apreendido, incluindo a troca de mensagens por aplicativos de celular, evidenciou não apenas a organização do grupo, mas também a ostentação por parte dos criminosos dos valores obtidos através das fraudes. A dupla foi detida em flagrante e autuada formalmente pelos crimes de associação criminosa e estelionato eletrônico. Após a devida arbitração e posterior pagamento de fiança, as suspeitas foram liberadas e aguardarão o desenrolar do processo em liberdade. O caso foi devidamente registrado no 42º Distrito Policial, localizado no bairro Parque São Lucas, e as investigações policiais permanecem em curso com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e a extensão completa do dano causado às vítimas. A Polícia Civil reitera seu compromisso em desarticular grupos criminosos que exploram a boa-fé e a fragilidade de cidadãos, especialmente os mais idosos, e busca assegurar que os responsáveis sejam devidamente punidos de acordo com a lei. A vigilância constante e a colaboração da sociedade são fundamentais para combater este tipo de prática delituosa que afeta a confiança no sistema financeiro e na prestação de serviços essenciais. A investigação busca agora rastrear para onde foram os recursos desviados e se há outros estabelecimentos ou indivíduos ligados a essa rede criminosa





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