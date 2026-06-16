Duas amigas morrem após serem arrastadas para o mar em praia perigosa na Califórnia

Duas amigas de 21 e 20 anos morreram após serem arrastadas para o mar em uma praia perigosa na Califórnia, EUA. Harshita Nair e Mahial Sran estavam dormindo à beira-mar quando foram surpreendidas por ondas que castigavam o litoral da Costa Oeste.

Duas amigas de 21 e 20 anos morreram após serem arrastadas para o mar em uma praia perigosa na Califórnia , EUA . Harshita Nair e Mahial Sran estavam dormindo à beira-mar quando foram surpreendidas por ondas que castigavam o litoral da Costa Oeste.

A praia de Bonny Doon, no condado de Santa Cruz, é conhecida por ser perigosa devido à arrebentação extremamente íngreme, com fortes correntes e ondas gigantes. As duas amigas, que estudavam na Universidade da Califórnia e na Universidade Estadual de San José, respectivamente, foram identificadas como as vítimas. O pai de Harshita disse que ainda está em choque e não tem ideia do que aconteceu.

Diversas agências policiais responderam à ocorrência e resgataram as mulheres, mas Harshita morreu logo após o resgate e Mahial permaneceu em estado crítico até sábado, quando também faleceu. A equipe de resgate acredita que as duas amigas estavam dormindo perto da abertura na falésia, uma área que costuma apresentar surpresas. A tragédia é um lembrete da importância de ser cauteloso ao se aproximar do mar e de respeitar as advertências de segurança





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