Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Duas amigas morrem após serem arrastadas para o mar em praia perigosa na Califórnia

Notícias News

Duas amigas morrem após serem arrastadas para o mar em praia perigosa na Califórnia
Harshita NairMahial SranPraia Perigosa
📆6/16/2026 10:21 AM
📰jornalextra
44 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 87%

Duas amigas de 21 e 20 anos morreram após serem arrastadas para o mar em uma praia perigosa na Califórnia, EUA. Harshita Nair e Mahial Sran estavam dormindo à beira-mar quando foram surpreendidas por ondas que castigavam o litoral da Costa Oeste.

Duas amigas de 21 e 20 anos morreram após serem arrastadas para o mar em uma praia perigosa na Califórnia , EUA . Harshita Nair e Mahial Sran estavam dormindo à beira-mar quando foram surpreendidas por ondas que castigavam o litoral da Costa Oeste.

A praia de Bonny Doon, no condado de Santa Cruz, é conhecida por ser perigosa devido à arrebentação extremamente íngreme, com fortes correntes e ondas gigantes. As duas amigas, que estudavam na Universidade da Califórnia e na Universidade Estadual de San José, respectivamente, foram identificadas como as vítimas. O pai de Harshita disse que ainda está em choque e não tem ideia do que aconteceu.

Diversas agências policiais responderam à ocorrência e resgataram as mulheres, mas Harshita morreu logo após o resgate e Mahial permaneceu em estado crítico até sábado, quando também faleceu. A equipe de resgate acredita que as duas amigas estavam dormindo perto da abertura na falésia, uma área que costuma apresentar surpresas. A tragédia é um lembrete da importância de ser cauteloso ao se aproximar do mar e de respeitar as advertências de segurança

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

Harshita Nair Mahial Sran Praia Perigosa Califórnia EUA

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parado pela polícia após passar a 145 km/h, motorista alcoolizado tinha 34 latinhas de cerveja vazias dentro de carroParado pela polícia após passar a 145 km/h, motorista alcoolizado tinha 34 latinhas de cerveja vazias dentro de carroTeste do bafômetro em rodovia na Flórida (EUA) denuncia a embriaguez
Read more »

Fim da guerra, incluindo no Líbano, será anunciado hoje, diz IrãFim da guerra, incluindo no Líbano, será anunciado hoje, diz IrãTV iraniana diz que Teerã forçou os EUA a aceitarem o acordo provisório de paz
Read more »

Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; vejaArgentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; vejaLionel Scaloni testou duas formações para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16).
Read more »

Fórmula infantil é recolhida nos EUA após três bebês serem hospitalizados com botulismoFórmula infantil é recolhida nos EUA após três bebês serem hospitalizados com botulismoCasos foram registrados em três estados americanos; FDA orienta consumidores a interromper imediatamente o uso do produto, vendido pela Target e pela fabricante Nara Organics
Read more »



Render Time: 2026-06-16 13:29:29