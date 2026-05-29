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Drone russo invade espaço aéreo romeno e colide com prédio residencial em Galati

Internacional News

Drone russo invade espaço aéreo romeno e colide com prédio residencial em Galati
Drone RussoRomêniaGalati
📆5/29/2026 5:57 AM
📰CNNBrasil
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Um drone de origem russa entrou no espaço aéreo da Romênia, atingiu o telhado de um edifício de dez andares em Galati, provocou incêndio e deixou duas pessoas feridas. Autoridades romenas ativaram equipes de emergência e anunciaram medidas diplomáticas contra a Rússia.

Um drone de origem russa violou o espaço aéreo da Romênia na madrugada de sexta-feira 29 de maio, provocando um grave incidente na cidade de Galati , no leste do país.

O aparelho foi detectado pelos radares militares quando sobrevoava a zona sul da cidade e acabou colidindo com o telhado de um prédio residencial de dez andares, desencadeando um incêndio que rapidamente se alastrou por parte da estrutura. As autoridades nacionais divulgaram que duas pessoas sofreram ferimentos leves e que vários moradores precisaram de atendimento médico de urgência.

Equipes especializadas da Guarda de Emergência e Intervenção (IGSU), do Ministério dos Assuntos Internos, da Agência de Inteligência Romena e da polícia local foram mobilizadas imediatamente para conter as chamas, evacuar os residentes e prestar socorro aos feridos. O esforço conjunto incluiu ainda o apoio de helicópteros de combate da Força Aérea Romena, que partiram da base aérea de Fetești por volta de uma hora e dezenove da manhã, além de aeronaves de patrulha da Polícia Aérea que sobrevoaram a área para garantir a segurança do perímetro

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Drone Russo Romênia Galati Incidente Aéreo Segurança

 

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