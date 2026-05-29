Drone russo atinge prédio na Romênia e fere duas pessoas, provocando reação da OTAN

Um drone russo atingiu um bloco de apartamentos em Galati, Romênia, causando incêndio e ferindo duas pessoas. A OTAN e a União Europeia condenaram o ataque, classificando-o como uma escalada grave. Autoridades romenas convocaram o embaixador russo e pediram reforço de capacidades antidrones.

Um drone russo atingiu um bloco de apartamentos na cidade de Galati, na Romênia , causando um incêndio e ferindo duas pessoas, conforme informaram autoridades locais.

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira e provocou uma forte reação da comunidade internacional, especialmente da OTAN e da União Europeia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que o comportamento imprudente da Rússia representa um perigo para todos os membros da aliança. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a guerra de agressão russa cruzou mais uma linha com este ataque.

De acordo com a autoridade romena para situações de emergência, toda a carga explosiva do drone explodiu no impacto, provocando um incêndio no décimo andar do edifício residencial. Duas pessoas sofreram escoriações e foram levadas ao Hospital Clínico de Emergência do Condado de Galati. Cerca de 70 moradores foram evacuados enquanto os bombeiros controlavam as chamas.

O presidente em exercício, Nicușor Dan, convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa da Romênia, classificando o ataque como o incidente mais grave a afetar o território romeno desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. A OTAN reagiu prontamente. Mark Rutte afirmou ter conversado com as autoridades romenas e ressaltou que a aliança está pronta para defender cada centímetro do território aliado.

Ele prometeu continuar aprimorando a capacidade de impedir e se defender contra ameaças, inclusive de drones. O Ministério da Defesa da Romênia informou que dois caças F-16 foram acionados após a detecção dos drones, mas o tempo entre a detecção e o impacto foi de apenas quatro minutos.

O brigadeiro-general Gheorghe Maxim explicou que as forças romenas estavam sob restrições, pois não podiam disparar munições que violassem o espaço aéreo ucraniano, já que a Ucrânia está em guerra e a Romênia em paz. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia convocou o embaixador russo em resposta ao ataque, e a França anunciou que faria o mesmo.

O ministro romeno descreveu o incidente como uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação Russa, e solicitou à OTAN medidas para acelerar a transferência de capacidades antidrones para a Romênia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu nas redes sociais que a guerra de agressão da Rússia cruzou mais uma linha e que a pressão sobre a Rússia continuará aumentando.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que o incidente prova mais uma vez que a agressão russa representa uma ameaça real para a região do Mar Negro e para toda a Europa, pedindo maior apoio à Ucrânia e mais pressão sobre a Rússia para restaurar a paz e a segurança. Diversos líderes mundiais condenaram o ataque. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, chamou-o de ato irresponsável da Rússia.

O novo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, expressou solidariedade à Romênia e desejou recuperação aos feridos. O embaixador dos EUA na OTAN, Matthew Whitaker, condenou a incursão imprudente. Este não é o primeiro incidente do tipo: drones russos já cruzaram a fronteira romena diversas vezes durante os quatro anos de guerra, mas esta é a primeira vez que cidadãos de um Estado-membro da OTAN são feridos.

A Polônia também já registrou incidentes semelhantes, incluindo um ataque com drone em uma vila em agosto passado e o abate de dois drones suspeitos em setembro, o que levou o primeiro-ministro polonês a invocar o Artigo 4 do Tratado da OTAN para consultas entre os aliados. O incidente em Galati marca uma escalada significativa na tensão entre a Rússia e a OTAN, com implicações para a segurança regional e global





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