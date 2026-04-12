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Drone militar americano de R$ 1 bilhão desaparece sobre o Estreito de Ormuz, aumentando tensões com o Irã

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Drone militar americano de R$ 1 bilhão desaparece sobre o Estreito de Ormuz, aumentando tensões com o Irã
DroneEstreito De OrmuzEUA
📆4/12/2026 4:28 PM
📰JornalOGlobo
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Um drone de vigilância MQ-4C Triton da Marinha dos EUA, avaliado em R$ 1 bilhão, desapareceu sobre o Estreito de Ormuz, gerando preocupações sobre as relações com o Irã. Este é o segundo incidente do tipo na região este ano.

Um drone de vigilância MQ-4C Triton da Marinha dos EUA , avaliado em aproximadamente R$ 1 bilhão, desapareceu sobre o Estreito de Ormuz após emitir um sinal de emergência. O incidente ocorreu em meio a crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã, marcando o segundo desaparecimento de um drone do mesmo modelo na região neste ano.

A aeronave não tripulada, capaz de operar em altitudes elevadas por mais de 24 horas, ainda não foi localizada, aumentando a preocupação e a especulação sobre seu destino. O desaparecimento ocorreu enquanto o drone retornava à sua base na Estação Aérea Naval de Sigonella, na Itália, após uma missão de monitoramento na região do Golfo Pérsico. O sinal de emergência emitido, o código 7700, indica uma situação de urgência, levantando questões sobre o que pode ter causado a queda ou o desaparecimento da aeronave. As autoridades americanas estão investigando o incidente, buscando determinar as causas e recuperar a aeronave, enquanto as relações com o Irã continuam tensas.\Este não é o primeiro incidente envolvendo um drone MQ-4C Triton sobre o Estreito de Ormuz. Em fevereiro deste ano, um drone similar desapareceu na mesma área, também após emitir um sinal de socorro. No entanto, neste caso, a aeronave conseguiu retornar à sua base nos Emirados Árabes Unidos. O histórico de incidentes na região sugere uma situação de risco e complexidade, especialmente considerando as disputas geopolíticas entre os EUA e o Irã. Em junho de 2019, um protótipo do MQ-4C Triton, um RQ-4A Global Hawk BAMS-D, foi derrubado pelo Irã, em um incidente que elevou as tensões na época. O Irã alegou que o drone invadiu seu espaço aéreo, enquanto os EUA afirmaram que a aeronave estava em espaço aéreo internacional. Essa situação anterior demonstra a fragilidade e a importância estratégica da região, onde a presença de drones de vigilância e outros equipamentos militares é constante. O custo elevado do MQ-4C Triton, com um valor estimado em até R$ 1,2 bilhão, adiciona uma camada de importância ao incidente, destacando o impacto financeiro e estratégico do desaparecimento da aeronave.\A fabricante do drone, a Northrop Grumman, está colaborando com as investigações para determinar as causas do desaparecimento. A capacidade do MQ-4C Triton de monitorar vastas áreas marítimas e coletar informações valiosas para as operações navais dos EUA o torna um ativo estratégico crucial. O incidente atual não apenas levanta questões sobre a segurança e a vulnerabilidade desses drones, mas também sobre as potenciais implicações geopolíticas, especialmente considerando as tensões persistentes com o Irã e as possíveis ações retaliatórias. A busca pela aeronave e a investigação das causas são de extrema importância para garantir a segurança dos equipamentos e dos operadores, bem como para evitar uma escalada de conflitos na região do Golfo Pérsico. A situação requer cautela e diplomacia, dado o histórico de incidentes e a sensibilidade das relações entre os países envolvidos. A comunidade internacional acompanha de perto os desdobramentos, com atenção para possíveis medidas a serem tomadas para evitar novos incidentes e garantir a estabilidade na região

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