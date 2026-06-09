Drone marítimo dos EUA resgata tripulantes de helicóptero Apache acidentado em Omã

Em operação inédita, um drone Corsair resgatou dois militares americanos após queda de helicóptero no Mar da Arábia. Presidente Trump acusa Irã de derrubar aeronave.

Um drone marítimo não tripulado dos Estados Unidos realizou uma operação de resgate inédita na madrugada desta terça-feira, 9, ao localizar e recolher dois militares que estavam a bordo de um helicóptero de ataque AH-64 Apache que caiu ao largo da costa de Omã.

O incidente ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), enquanto os militares realizavam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom). O drone, identificado como Corsair, é uma embarcação de superfície autônoma (ASV) de 7,3 metros de comprimento, capaz de transportar até 454 kg por mais de 1.000 milhas náuticas (aproximadamente 1.852 km).

Segundo o capitão da Marinha Tim Hawkins, porta-voz do Centcom, a aeronave não tripulada foi escolhida por sua proximidade ao local do acidente e pela capacidade de realizar o resgate de forma autônoma.

'O drone os recolheu e os transportou para outro local na água, onde foram içados para um helicóptero para posterior transporte', explicou Hawkins. A queda do Apache é a primeira perda de uma aeronave desse modelo desde o início do conflito no Irã, em 28 de fevereiro, e ocorre em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã na região do Estreito de Ormuz.

Horas após o incidente, o presidente Donald Trump acusou o Irã de derrubar o helicóptero militar e afirmou que os Estados Unidos 'precisarão responder' ao ataque. Ele disse que os dois pilotos que estavam a bordo estão seguros e sem ferimentos, mas acrescentou que 'mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque'.

O uso do drone Corsair representa um avanço significativo nas capacidades de resgate das Forças Armadas dos EUA, especialmente em zonas de conflito onde o risco para tripulações humanas é elevado. O modelo, desenvolvido pela empresa americana Textron, tem sido utilizado principalmente para missões de reconhecimento e vigilância marítima.

No entanto, a adaptação para operações de busca e salvamento demonstra a versatilidade do equipamento. Especialistas militares destacam que a autonomia do drone permite que ele opere em áreas remotas por longos períodos, reduzindo a exposição de militares a situações de perigo. O resgate bem-sucedido também levanta questões sobre o futuro das operações de salvamento militar, que podem se tornar cada vez mais dependentes de sistemas não tripulados. Enquanto isso, a situação no Estreito de Ormuz continua volátil.

A região é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de 20% do petróleo global. O conflito entre os EUA e o Irã tem se intensificado desde fevereiro, com trocas de ataques e bloqueios navais. O helicóptero Apache, peça fundamental na estratégia americana de controle do estreito, agora sofreu sua primeira perda, o que pode levar a uma reavaliação tática por parte das forças americanas.

O Centcom afirmou que investigações estão em andamento para determinar as causas exatas da queda. Embora Trump tenha apontado o Irã como responsável, autoridades militares não confirmaram a interferência iraniana. A queda do Apache e o subsequente resgate por drone ocorrem em um momento de grande atenção internacional, com vários países monitorando de perto os desdobramentos na região.

A utilização bem-sucedida de um drone para salvar vidas, em meio a um cenário de hostilidades, ressalta a crescente importância da tecnologia autônoma em operações militares. No entanto, o episódio também acende alertas sobre os riscos de escalada do conflito, já que qualquer incidente pode servir de pretexto para uma resposta militar mais ampla. Até o momento, o Irã não comentou oficialmente as acusações de Trump.

Analistas internacionais sugerem que a acusação pode ser uma tentativa de justificar uma ação militar mais incisiva por parte dos Estados Unidos, aumentando a tensão no já instável Oriente Médio





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