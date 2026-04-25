Drama em Sevilha: Adolescentes ficam feridos após cabo se romper em atração de parque

Dois adolescentes sofreram ferimentos leves após um cabo de segurança se romper em uma atração de bungee jumping invertido em um parque de diversões em Sevilha, Espanha. A polícia investiga o incidente e a atração foi interditada.

Um incidente alarmante ocorreu na noite de sexta-feira, 24 de abril, no parque de diversões montado na tradicional feira anual de Sevilha , na área conhecida como Calle del Infierno.

Dois adolescentes, identificados como Manuel, de 11 anos, e Carlos, de 17 anos, enfrentaram momentos de pânico quando um dos cabos de segurança da atração Steel Max se rompeu durante uma experiência de bungee jumping invertido. A atração, que impulsionava os participantes a velocidades de aproximadamente 160 km/h, elevou os jovens a uma altura de cerca de 90 metros.

A falha repentina do cabo resultou na perda de controle da cápsula, que colidiu violentamente contra uma estrutura de suporte do brinquedo. Felizmente, ambos os adolescentes estavam presos por cintos de segurança, o que evitou uma tragédia ainda maior, mas ambos sofreram ferimentos. O impacto da colisão também causou ferimentos leves em outras duas pessoas presentes no local, devido à queda de destroços.

Equipes de emergência foram rapidamente acionadas e os dois adolescentes foram prontamente transportados para um hospital próximo para receberem atendimento médico. As autoridades hospitalares informaram que os ferimentos sofridos pelos jovens não são considerados graves, e ambos estão em condição estável. A polícia local agiu imediatamente, realizando uma inspeção minuciosa da documentação da atração e isolando a área para garantir a segurança do público.

A Polícia Nacional assumiu a responsabilidade pela investigação do incidente, buscando determinar as causas exatas da falha do cabo e apurar possíveis responsabilidades. A atração Steel Max permanece interditada até que todas as investigações sejam concluídas e as condições de segurança sejam totalmente restabelecidas. Este evento levanta sérias questões sobre a manutenção e a segurança de atrações em parques de diversões, e a necessidade de inspeções rigorosas e regulares para prevenir acidentes semelhantes.

A feira de Sevilha, um evento tradicionalmente alegre e festivo, foi marcada por este incidente que causou grande comoção entre os presentes e a população local. A segurança dos frequentadores de parques de diversões é uma prioridade, e este caso serve como um alerta para a importância de garantir que todas as atrações estejam em perfeitas condições de funcionamento. Além do incidente no parque de diversões, outras notícias ganharam destaque.

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