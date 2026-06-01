Dr. Jairinho: Pai e companheira negam acusações de agressão contra menino de 4 anos

O julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, e de Monique Medeiros pela morte do menino de 4 anos, entrou no sétimo dia consecutivo e já se tornou o mais longo realizado no Estado do Rio de Janeiro desde a mudança nas regras do Tribunal do Júri, em 2008.

O sétimo dia do julgamento de Jairo Souza Santos Júnior , conhecido como Dr. Jairinho , ex-vereador do Rio de Janeiro, teve a tentativa da defesa do ex-vereador de rebater depoimentos prestados ao longo da semana por primeira testemunha de defesa de Jairinho a ser ouvida no júri, Jairo Souza Santos, conhecido como coronel Jairo, pai do réu, criticou diretamente os relatos apresentados por ex-companheiras do filho e familiares que depuseram nos últimos dias.

Durante o interrogatório no 2º Tribunal do Júri, no Centro do Rio, ele disse que as acusações são 'versões claramente induzidas' e negou que Jairinho tenha tido comportamento violento. Ao comentar um dos relatos apresentados no julgamento, o coronel afirmou que as versões não seriam compatíveis com a gravidade descrita pelas testemunhas. Ele também reforçou que, durante a convivência da família, via o filho demonstrando carinho por Henry, brincando e convivendo normalmente com o menino.

O pai do ex-vereador ainda relembrou a madrugada de 8 de março de 2021, quando Henry deu entrada no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Segundo ele, ao chegar à unidade encontrou Monique em estado de choque e familiares aflitos. Disse ainda que segurou a mão do menino e fez uma oração pedindo que ele resistisse. Na sequência, a defesa apresentou Fernanda Abidur Figueiredo, atual companheira de Jairinho e mãe de um dos filhos do ex-vereador.

Em depoimento, ela afirmou que conhece Jairinho desde a infância e declarou que o 'único defeito' dele sempre foi a infidelidade. Fernanda contou que os dois mantiveram um relacionamento por cerca de dez anos, se afastaram após episódios de traição e voltaram a se aproximar depois da prisão de Jairinho. Ao longo do depoimento, negou ter presenciado qualquer atitude agressiva do ex-vereador e afirmou que ele sempre a tratou com respeito.

A testemunha também disse acreditar que Jairinho sofre uma injustiça e relatou que os pais dela rezam diariamente pela absolvição do réu. Ao fim da audiência, ela abraçou e beijou o ex-vereador. A babá Thayná, que trabalhava na casa de Monique Medeiros à época da morte de Henry, afirmou que foi orientada a mentir após a morte da criança e pressionada a sustentar uma versão favorável aos acusados.

Segundo Thayná, depois da morte do menino, ela recebeu instruções para apagar mensagens do celular e evitar qualquer comentário que pudesse comprometer a imagem do casal. A babá também relatou situações que, segundo ela, chamaram atenção antes da morte de Henry. Entre os episódios narrados, disse que presenciou momentos em que Jairinho ficava sozinho com o menino dentro do quarto do casal e que, em uma das ocasiões, Henry saiu mancando e reclamando de dores.

O julgamento entrou neste domingo no sétimo dia consecutivo e já se tornou o mais longo realizado no Estado do Rio de Janeiro desde a mudança nas regras do Tribunal do Júri, em 2008





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