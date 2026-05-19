Dow Jones abre em forte queda em meio a aversão ao risco e à baixa do petróleo

O índice Dow Jones abre em forte queda em razão da aversão ao risco e da baixa no petróleo, enquanto as ações do setor de semicondutores recuam. Além disso, o mercado segue em alerta político com a análise da liquidação do Banco Master e a pesquisa indicando o envolvimento de Flávio Bolsonaro no escândalo do banco envolvendo Daniel Vorcaro.

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h57. iniciou as negociações desta terça-feira, 19, em forte queda de 1,81%, a 173,7 mil pontos, com quase todas as ações no vermelho.

Hoje o mercado acompanha o noticiário das empresas, o cenário político brasileiro e a aversão ao risco no exterior, com queda de 0,77% no petróleo e alta de 0,76% no dólar comercial às 10h40 (horário de Brasília). também recuava 2,15%; a Axia Energia, tombava 1,75% e o Bradesco, recuava 1,53%. Entre as maiores quedas também estão a Hapvida, com queda de 3,90%. discursam neste dia, levando investidores a buscar sinais sobre juros e a inflação, enquanto os EUA anunciaram 42,1 mil empregos a mais por semana no período de quatro semanas encerrado no último dia 2.

Gabriel Galípolo, vai à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, na manhã de hoje, para falar sobre a liquidação do Banco Master, determinada pelo órgão em novembro de 2025. Uma pesquisa da AtlasIntel também mostrou hoje que 51,7% veem o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) envolvido diretamente com o escândalo do banco envolvendo Daniel Vorcaro.

No mercado de commodities, o petróleo recua após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que adiou um ataque militar planejado contra o Irã. No mercado de ações, o setor de semicondutores segue no centro das atenções, com preocupações sobre valuations elevatios e dúvidas sobre a sustentabilidade dos fortes investimentos. OJakarta Exchange ganhou cerca de 0,7% no início da tarde em Londres, com ganhos disseminados entre os principais mercados da região.

Após o governo alemão anunciar planos para reprivatizar a Uniper, a fabricante de chips Nvidia avançava cerca de 0,7%. Por outro lado, o índice Philadelphia Semiconductor acumulava queda superior a 6% em dois pregões, em meio a preocupações sobre o setor de semicondutores. No mercado de juros nos EUA, as ações avançavam em torno de 0,7% antes da divulgação de bilhetes trimestrais, emxiousobre a evolução da inflação e com preocupações sobre um possível aperto monetário.

Baixa dos rendimentos dos títulos do Tesouro causou alta em ações de tecnologia linked to artificial intelligence





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