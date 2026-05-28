Douglas Souza volta à Seleção Brasileira de Vôlei

O ponteiro aceitou o novo chamado do técnico Bernardinho e se juntou à equipe de preparação para a Liga das Nações.

A Seleção Brasileira de Vôlei ganhou o reforço de Douglas Souza na preparação para a Liga das Nações. O campeão olímpico já treina com o restante do grupo convocado por Bernardinho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O Lance! acompanhou a atividade desta quinta-feira, que foi focada em treinos coletivos. A equipe foi dividida em dois para um 'manchetão', dinâmica em que duas duplas jogam com duas bolas em quadra e precisam passá-las de primeira para o lado adversário para fazer o ponto. O time de Douglas Souza venceu por 25 a 19. Em seguida, o grupo foi novamente dividido para um treino focado em ataque-defesa, com o rali tendo sequência na jogada.

Depois, os atletas disputaram uma partida normal, onde Bernardinho interferiu em diferentes momentos para corrigir fundamentos como passe, bloqueio e saque. Nomes como Lukas Bergmann e Darlan não participaram da atividade da Seleção desta quinta (28) por controle de carga. Os atletas passaram a manhã e o início da tarde na academia e na fisioterapia.

Aos 31 anos, Douglas Souza aceitou o novo chamado do técnico Bernardinho quatro anos depois de anunciar oficialmente a aposentadoria da Seleção Brasileira, motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental. O ponteiro não atua pelo Brasil desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A Seleção Brasileira de Vôlei irá disputar os jogos da Liga das Nações em junho.

A programação inclui a partida contra a Irã na quarta-feira, dia 10 de junho, às 20h, no SporTV e VBTV, e a partida contra a Sérvia no sábado, dia 13 de junho, às 11h, também no SporTV e VBTV





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