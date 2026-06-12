Douglas Souza é o novo jogador do Volei Renata Campinas

O Vôlei Renata Campinas anunciou a contratação do ponteiro Douglas Souza para a temporada 26/27. O jogador de 30 anos é um craque campeão olímpico e nascido na região de Campinas.

O Vôlei Renata Campinas anunciou a contratação do ponteiro Douglas Souza para a temporada 26/27. O jogador de 30 anos, que disputou a última temporada pelo Sada Cruzeiro , é um craque campeão olímpico e nascido na região de Campinas.

Com sua chegada, o time do técnico Horacio Dileo se torna ainda mais forte. Douglas Souza é um dos principais reforços do Vôlei Renata para a temporada 2024/25 e sua saída do Sada Cruzeiro era iminente. O atleta confirmou sua partida antes da disputa pelo título da Superliga e se despediu nas redes sociais.

Durante seu período no Sada Cruzeiro, Douglas conquistou vários títulos, incluindo bicampeonato Mineiro, bicampeonato da Supercopa, campeonato do Mundial de Clubes, campeonato Sul-Americano de Clubes e campeonato da Superliga. No lugar de Souza, o Sada Cruzeiro contratou Yoandy Leal, um cubano que jogou pela equipe entre 2012 e 2018 e conquistou 25 títulos, incluindo tricampeonato do Mundial, penta da Superliga e tetra do Sul-Americano.

Com essas contratações, os dois times se preparam para disputar a próxima temporada com força e determinação. A competição será intensa e os jogadores precisarão mostrar seu melhor para levar seus times ao sucesso. A temporada 2024/25 promete ser emocionante e cheia de surpresas





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