Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj em eleição definida após reviravoltas

Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta sexta-feira (17), em uma eleição que ocorreu após a anulação de uma votação anterior e a retotalização de votos. Dr. Deodalto (PL) assumiu como segundo secretário. A eleição de Ruas ocorreu após a perda de mandato de Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Casa, por decisão do TSE que envolveu o caso Ceperj.

O Rio de Janeiro amanheceu com uma nova liderança na sua principal casa legislativa. Em uma eleição realizada nesta sexta-feira (17), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ( Alerj ) definiu Douglas Ruas , do PL, como seu novo presidente.

Em um processo que culminou com a confirmação de sua escolha, Ruas, que assumiu o cargo de deputado há apenas um mês, foi o único a apresentar candidatura para a presidência, evidenciando um amplo consenso em torno de seu nome.

A votação registrou 44 votos a favor de Ruas, com um deputado se abstendo. Dos 70 parlamentares que compõem a Alerj, 45 estiveram presentes na sessão, que teve início por volta das 11h13.

Da galeria, um coro da oposição ecoou o clamor por 'Diretas já!'.

Em seu discurso de posse, o recém-eleito presidente expressou gratidão: 'Primeiramente, agradecer a Deus. Hoje é um dia muito importante para o Estado do Rio. Recebo com muito orgulho e com profundo senso de responsabilidade o cargo de presidente da Assembleia. Agradeço a cada um dos senhores e senhoras, deputados e deputadas, que confiaram a mim essa missão, que não é uma missão individual, e sim uma coletiva, construída através do diálogo e buscando sempre as soluções em favor da população'.

A eleição, que já havia recebido o aval da maioria da Casa na última quarta-feira (15), ocorre pouco mais de um mês após uma primeira tentativa de escolha para a presidência.

Na ocasião, uma votação considerada relâmpago pela oposição foi anulada horas depois pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A Justiça interveio sob o argumento de que o processo eleitoral não seguiu os trâmites legais adequados.

O entendimento foi de que a definição do novo presidente só poderia ocorrer após a conclusão da retotalização dos votos da eleição geral de 2022 para a Alerj.

Essa etapa se fez necessária em virtude da perda de mandato do deputado que ocupava a presidência anteriormente.

O motivo para essa recontagem de votos foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o diploma de Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj.

A cassação de Bacellar fez parte de um processo que investigou o uso indevido de recursos da Fundação Ceperj com fins eleitoreiros.

Além de Rodrigo Bacellar, essa mesma ação judicial determinou a inelegibilidade de outras figuras proeminentes, como o ex-governador Cláudio Castro e Gabriel Rodrigues Lopes, então presidente da Ceperj.

Com a conclusão da recontagem dos votos, ocorrida na última terça-feira (14), Renan Jordy (PL) foi empossado como deputado na Alerj, preenchendo a vaga deixada.

A eleição de Douglas Ruas, portanto, representa a conclusão de um processo eleitoral marcado por reviravoltas e pela necessidade de garantir a legalidade e a transparência dos atos legislativos.

A gestão de Ruas terá pela frente o desafio de unir o parlamento fluminense e trabalhar em prol dos interesses da população do estado, sempre com o olhar voltado para o diálogo e a busca por soluções efetivas, como ele mesmo destacou em seu discurso.

A expectativa agora é que a nova presidência impulsione os trabalhos da Alerj, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do Rio de Janeiro.

A forma como a eleição se desenrolou, com uma primeira tentativa anulada e uma subsequente condução dentro dos trâmites legais, reforça a importância da atuação do Poder Judiciário na garantia da ordem democrática e na fiscalização dos processos que envolvem a representação popular e o funcionamento das instituições.

O cenário político do Rio de Janeiro, marcado por essa recente movimentação na Alerj, demonstra a complexidade das dinâmicas institucionais e a constante necessidade de observância das regras e dos princípios que regem a democracia.

A eleição de Douglas Ruas simboliza um novo capítulo para a Assembleia Legislativa, e o Estado espera que sua gestão seja pautada pela seriedade, pela ética e pelo compromisso com o bem comum.

A retomada do processo eleitoral de forma legítima e transparente é um indicativo de que as instituições fluminenses estão atentas aos mecanismos de controle e fiscalização, buscando sempre o aprimoramento de seus processos internos e a conformidade com a legislação vigente.

A posse de Renan Jordy, como consequência da retotalização dos votos, também contribui para a recomposição plena do corpo parlamentar, permitindo que todos os assentos da Alerj sejam ocupados por representantes eleitos, conforme a vontade popular expressa nas urnas em 2022.

O novo presidente da Alerj, Douglas Ruas, assume com a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos em um momento crucial para o Rio de Janeiro, buscando consolidar a estabilidade institucional e fortalecer a atuação do parlamento em benefício de toda a sociedade.

A confiança depositada em sua liderança, manifestada pela maioria dos deputados, é um sinal de que há uma expectativa de um futuro de diálogo e colaboração no âmbito da Alerj, fundamental para a superação dos desafios enfrentados pelo estado.





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