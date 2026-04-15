Dono do Choquei é Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro de R$ 1,6 Bilhão

Raphael Sousa Oliveira, criador da popular página de fofocas Choquei, foi detido em uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão. A investigação também envolve os cantores MC Ryan e MC Poze do Rodo. A prisão ocorre após polêmicas envolvendo notícias falsas divulgadas pela página, incluindo um caso que resultou na morte de uma estudante.

Raphael Sousa Oliveira , a mente por trás de uma das maiores páginas de fofoca do Brasil , o Choquei , foi preso em uma operação policial que investiga transações ilegais que superam a marca de R$ 1,6 bilhão.

Com uma base de seguidores impressionante, seu perfil pessoal no Instagram acumula cerca de 1,4 milhão de admiradores, onde ele frequentemente compartilha detalhes de sua rotina, tanto profissional quanto de lazer, exibindo viagens por destinos internacionais como Dubai, França, Estados Unidos, Itália, Portugal e Grécia. A página Choquei, descrita por seus criadores como um portal de "fofocas exclusivas", ostenta mais de 27 milhões de seguidores no Instagram. O conteúdo divulgado abrange celebridades, bastidores de produções televisivas e novidades do universo do entretenimento. Fundada em 2014 por Raphael, natural de Goiás, a iniciativa começou como um passatempo, mas o rápido crescimento de sua audiência o impulsionou a abandonar sua carreira anterior como vendedor. Com o sucesso estrondoso, ele migrou para o nicho da publicidade com celebridades, estabelecendo uma forte conexão com o meio artístico. O Choquei é conhecido por sua agilidade na divulgação de informações, muitas vezes priorizando a rapidez em detrimento da contextualização. Frequentemente, o conteúdo publicado é uma replicação de matérias originalmente apuradas por veículos de imprensa tradicionais. Uma característica notória da página é a falta de compromisso em ouvir o "outro lado", ou seja, em verificar a veracidade das informações com os envolvidos antes de sua divulgação. "A gente nunca produz o conteúdo. O que a gente posta é conteúdo replicado. Isso aí é papel para jornalista", declarou Raphael durante sua participação no podcast Barbacast em 2023, evidenciando uma postura de distanciamento da responsabilidade jornalística. A operação policial que culminou em sua prisão nesta quarta-feira, 15, tem como alvo uma organização criminosa sob suspeita de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas que ultrapassam R$ 1,6 bilhão. Entre os detidos, além de Raphael, estão os cantores MC Ryan e MC Poze do Rodo. Até o momento, detalhes sobre a participação específica do dono do Choquei no esquema criminoso permanecem sob sigilo. A investigação policial é fruto de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido e que agora desaguou nesta ação de grande escala. O ano de 2023 marcou um ponto de virada na apuração da atuação de Raphael e do Choquei. Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais teve início após a página divulgar informações falsas sobre a estudante mineira Jéssica Canedo, insinuando um relacionamento entre ela e o humorista Whindersson Nunes. Tragicamente, dias após a repercussão dessas publicações, a jovem tirou a própria vida. Na época, o Choquei emitiu uma nota oficial afirmando que, durante o depoimento de Raphael, foram apresentados fatos e documentos com o intuito de colaborar para a elucidação do caso. A página também sustentou que a informação inverídica havia sido originalmente publicada por outro perfil e subsequentemente replicada pelo Choquei, buscando assim diluir a responsabilidade. A atuação do Choquei levanta sérias questões sobre a responsabilidade de influenciadores digitais e páginas de grande alcance na disseminação de informações. A linha tênue entre a fofoca e a notícia, a busca por cliques e engajamento, e o impacto devastador que informações falsas ou mal apuradas podem ter na vida das pessoas são pontos cruciais que emergiram com essa prisão. A operação policial, ao mirar em transações financeiras de grande vulto, também aponta para a complexidade das redes de lavagem de dinheiro e como elas podem se infiltrar em diferentes setores, inclusive no universo digital e do entretenimento. A investigação continua em curso, e novos desdobramentos são esperados nos próximos dias, com o potencial de revelar a extensão completa do esquema e o papel de cada um dos envolvidos. A prisão de Raphael Sousa Oliveira serve como um alerta para a necessidade de maior rigor e ética na produção e disseminação de conteúdo online, especialmente quando este atinge um público tão vasto e influenciável





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