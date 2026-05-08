Donald Trump mantém negociações com o Irã após confronto no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington mantém negociações com o Irã, mesmo após uma no Estreito de Ormuz. Trump minimizou o confronto recente e afirmou que os Estados Unidos responderam rapidamente aos ataques. O presidente também voltou a afirmar que não permitirá que o Irã desenvolva armas nucleares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta quinta-feira (7) que Washington mantém negociações com o Irã, mesmo após uma no Estreito de Ormuz.

Segundo Trump, o cessar-fogo continua em vigor apesar do aumento da tensão na região. Durante visita às obras de renovação do espelho d’água do Lincoln Memorial, Trump minimizou o confronto recente e afirmou que os Estados Unidos responderam rapidamente aos ataques.

"Eles brincaram conosco hoje. Nós os derrotamos facilmente", declarou o presidente a jornalistas. EUA e Irã negociam acordo Trump afirmou que os dois países seguem em negociação e disse acreditar que o Irã tem interesse em chegar a um acordo diplomático. Segundo o republicano, um entendimento pode acontecer "a qualquer momento", embora ainda não haja confirmação oficial sobre avanços concretos nas conversas.

O presidente voltou a afirmar que não permitirá que o Irã desenvolva armas nucleares.

"Não há a menor chance. E eles sabem disso", disse Trump ao comentar as negociações entre os dois países. Tensão continua no Estreito de Ormuz Nesta quinta-feira (7), os Estados Unidos interceptaram ofensivas atribuídas a forças iranianas durante a passagem de navios de guerra pelo Estreito de Ormuz, em direção ao Golfo de Omã.

Em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos informou que destróieres da Marinha norte-americana foram alvo de mísseis, drones e embarcações de pequeno porte enquanto atravessavam a rota marítima internacional. O CENTCOM declarou ainda que neutralizou as ameaças e atingiu instalações militares iranianas responsáveis pelos ataques, incluindo locais de lançamento de mísseis e drones, centros de comando e controle, além de estruturas de inteligência, vigilância e reconhecimento





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