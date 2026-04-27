Donald Trump é retirado de jantar após tentativa de atentado; convidado viraliza por manter calma

O presidente Donald Trump foi retirado de um jantar para jornalistas em Washington após uma tentativa de atentado. Um convidado, Michael Glantz, viralizou por continuar comendo tranquilamente enquanto outros se escondiam. O evento foi interrompido por tiros no saguão do hotel Hilton.

Donald Trump foi retirado de um jantar para jornalistas em Washington, D.C. , na noite de sábado (25), após uma tentativa de atentado que chocou os presentes.

O evento, conhecido como Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, foi interrompido abruptamente quando tiros foram ouvidos no saguão do hotel Hilton, onde o presidente, a primeira-dama Melania Trump e o vice-presidente J.D. Vance estavam presentes.

Enquanto a maioria dos convidados se escondeu sob as mesas, um homem de smoking, posteriormente identificado como o agente de talentos Michael Glantz, chamou a atenção por manter a calma e continuar comendo sua salada, mesmo com agentes do serviço secreto em estado de alerta ao fundo. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, gerando memes e discussões sobre a reação de Glantz.

Em entrevista ao site TMZ, ele descreveu a situação como um 'momento horrível', mas afirmou que sua preocupação maior foi com o jornalista Wolf Blitzer, seu cliente, que havia sido derrubado no chão. Glantz, que trabalha na Creative Artists Agency (CAA) e representa figuras como o ex-presidente Joe Biden, disse que não se importava com os memes que circularam sobre ele.

Ao The New York Times, ele explicou que, como nova-iorquino, está acostumado com situações de emergência e que sua decisão de não se esconder foi influenciada por um problema na coluna e pela preocupação com a higiene.

'De jeito nenhum eu ia vestir meu smoking novo naquele chão imundo do Hilton. Nem pensar', afirmou. Após o susto, outros convidados foram vistos pegando garrafas de vinho e espumante das mesas vazias e tirando fotos com as bebidas. O atentado foi perpetrado por Cole Tomas Allen, de 31 anos, que abriu fogo no saguão após passar correndo pelos agentes.

Glantz, conhecido como um 'superagente' da mídia americana, parecia indiferente ao perigo ao seu redor, o que reforçou sua imagem de calma em meio ao caos. Nas redes sociais, usuários brincaram com a situação, destacando que 'cada um com suas prioridades' e elogiando sua elegância ao terminar a salada. O vídeo do momento se espalhou rapidamente, chamando a atenção de internautas em todo o mundo





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