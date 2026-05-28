Donald Trump e Joe Biden liberam petróleo da reserva de emergência dos EUA em ritmo acelerado

O presidente Trump e o presidente Biden estão liberando quantidades significativas de petróleo da reserva de emergência dos Estados Unidos em um ritmo acelerado, antes das eleições de meio de mandato. A magnitude das liberações da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) sob o governo Trump ultrapassou recordes, e a quantidade de petróleo bruto restante na reserva está se aproximando dos níveis mais baixos desde o início da década de 1980.
Quando lançou a campanha presidencial no final de 2022, Donald Trump criticou duramente Joe Biden por liberar quantidades significativas de petróleo da reserva de emergência dos Estados Unidos antes das eleições de meio de mandato.
O presidente Trump também está liberando a reserva nacional de petróleo de emergência dos EUA em um ritmo ainda mais acelerado do que Joe Biden, antes das eleições de meio de mandato deste ano. A magnitude das liberações da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) sob o governo Trump ultrapassou recordes, e a quantidade de petróleo bruto restante na reserva está se aproximando dos níveis mais baixos desde o início da década de 1980.
A quantidade cada vez menor de petróleo de emergência também serve como um lembrete de como as autoridades americanas precisarão reabastecer a SPR posteriormente, um esforço que manterá tanto a demanda quanto os preços elevados. A Reserva Estratégica de Petróleo americana é a maior reserva mundial de petróleo bruto para emergências, localizada em uma série de cavernas de sal subterrâneas no Texas e na Louisiana
