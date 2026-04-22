Donald Trump e a instrumentalização da fé: entre a Bíblia e a estratégia política

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica o uso de símbolos religiosos para tentar reconquistar o apoio de eleitores conservadores em meio a polêmicas sobre sua imagem e crenças.

O ex-presidente Donald Trump voltou a desafiar os limites que tradicionalmente separam a Igreja do Estado nos Estados Unidos . Em uma ação que repercutiu profundamente no cenário político e religioso, ele gravou a leitura de um trecho da Bíblia diretamente do Salão Oval. Este vídeo integra o projeto America Reads the Bible, uma maratona de leitura ininterrupta das Escrituras que convocou centenas de oradores, incluindo membros influentes de seu antigo gabinete.

A iniciativa ocorre em um momento de extrema fragilidade na relação de Trump com o eleitorado cristão, marcada por episódios controversos e atritos públicos. Recentemente, o político envolveu-se em uma disputa verbal com o Papa, centrada em críticas à postura belicista de Washington, e causou um escândalo ainda maior ao compartilhar em sua rede social, Truth, uma imagem gerada por inteligência artificial onde aparecia retratado como uma figura messiânica, curando um homem sob um aura divina, enquanto caças militares sobrevoavam o local. Embora tenha removido a publicação após severas críticas, sua justificativa de que se tratava apenas de um médico foi amplamente ignorada por católicos que consideraram o gesto sacrílego. A estratégia de Trump parece ser uma tentativa desesperada de reconquistar o apoio de eleitores conservadores, especialmente os evangélicos brancos, que historicamente garantiram vitórias expressivas ao republicano. A maratona bíblica acontece no imponente Museu da Bíblia em Washington, uma instituição privada fundada pelo magnata Steve Green, que utiliza alta tecnologia para divulgar textos sagrados. O trecho escolhido pelo ex-presidente foi extraído do Segundo Livro de Reis, uma passagem que descreve as advertências de Deus a Salomão sobre a construção de seu templo e a fidelidade do povo de Israel. Analistas políticos observam que este texto é frequentemente instrumentalizado por movimentos nacionalistas cristãos nos Estados Unidos, que defendem uma identidade de nação fundada estritamente sobre princípios religiosos. A escolha do versículo é vista por muitos como uma metáfora de suas ambições imobiliárias, traçando um paralelo curioso entre a construção do templo bíblico e seus projetos arquitetônicos pessoais, como a frustrada tentativa de construir um grande salão de baile na Casa Branca. Historicamente, a relação de Trump com a Bíblia tem sido pautada pelo oportunismo político e por deslizes que evidenciam um conhecimento teológico limitado. Desde a campanha de 2016, ele percebeu que precisava cortejar os crentes para consolidar seu poder, chegando inclusive a lançar sua própria versão do livro sagrado, vendida por quase 60 dólares. Entre episódios como a citação equivocada de passagens bíblicas, onde confundiu o estilo de referência à Epístola aos Coríntios, e a polêmica foto segurando uma Bíblia em frente à Igreja de São João durante os protestos do movimento Black Lives Matter, Trump tem sido um personagem central na hibridização entre fé e política. O seu envolvimento com figuras polêmicas, como a telepredicadora Paula White-Cain, reforça a percepção de que a religião em seu governo funcionou muito mais como uma ferramenta de engajamento popular e marketing do que como uma convicção espiritual genuína. À medida que busca manter sua influência, Trump continua a utilizar a retórica religiosa como um escudo e, simultaneamente, como um ativo comercial, deixando claro que a fronteira entre sua persona pública e a fé é, no mínimo, uma estratégia deliberadamente indistinta





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