Donald Trump diz que Xi Jinping concordou em não enviar equipamentos militares ao Irã e se ofereceu para colaborar na navegação no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder chinês, Xi Jinping, concordou em não enviar equipamentos militares ao Irã e se ofereceu para colaborar na garantia da navegação no Estreito de Ormuz durante um encontro bilateral em Pequim. Trump visitará o país até sexta-feira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que o líder chinês, Xi Jinping , concordou em não enviar equipamentos militares ao Irã e se ofereceu para colaborar na garantia da navegação no Estreito de Ormuz durante um encontro bilateral em Pequim.
Trump visitará o país até sexta-feira. Segundo Trump, Xi Jinping garantiu que não irá fornecer apoio militar ao regime e demonstrou interesse na estabilidade da rota marítima estratégica para o comércio mundial de petróleo. O presidente chinês concordou em encomendar 200 jatos da fabricante americana Boeing, que representa muitos empregos. Após o encontro, Xi Jinping anunciou que os dois países buscam um 'novo posicionamento' nas relações, com foco na gestão das diferenças e na manutenção da paz
Donald Trump Xi Jinping China Iráqu Estreito De Ormuz Boeing Economia
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rubio diz que Trump falou sobre Irã com Xi Jinping, mas não pediu ajudaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Na China, Trump e Xi Jinping discutem guerras na Ucrânia e no IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Trump diz que Xi Jinping prometeu não enviar equipamentos militares ao IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Donald Trump diz acreditar que Xi Jinping concorda que o Irã não deve ter arma nuclearO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que acredita que o presidente chinês, Xi Jinping, concorda que o Irã não deve ter uma arma nuclear, após uma entrevista à Fox News em Pequim.
Read more »