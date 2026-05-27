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Donald Trump diz que o Irã deseja muito fechar um acordo, mas EUA ainda não estão satisfeitos

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Donald Trump diz que o Irã deseja muito fechar um acordo, mas EUA ainda não estão satisfeitos
Donald TrumpIrãAcordo
📆5/27/2026 5:13 PM
📰CNNBrasil
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O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã deseja muito fechar um acordo, mas que os EUA ainda não estão satisfeitos com ele. Trump também afirmou que os EUA não estão discutindo a possibilidade de aliviar sanções contra o regime iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse em uma reunião de gabinete que o Irã deseja muito fechar um acordo, mas que os EUA ainda não estão satisfeitos com ele.

O presidente afirmou que os EUA não estão discutindo a possibilidade de aliviar sanções contra o regime iraniano. Além disso, Trump destacou que não será pressionado para fechar um acordo com o Irã, indicando que não terá pressa para concluir as negociações antes das eleições de meio de mandato. A declaração de Trump foi feita em um contexto em que a popularidade do presidente está caindo com o conflito no Oriente Médio.

O bloqueio do Estreito de Ormuz, que impactou diretamente a economia global, também foi mencionado por Trump durante a reunião na Casa Branca. O presidente afirmou que os EUA vão vigiar o bloqueio, mas não controlá-lo, pois isso faz parte da negociação que temos com o Irã. A declaração de Trump foi vista como uma tentativa de mostrar que o presidente não está sob pressão para concluir as negociações antes das eleições de meio de mandato.

No entanto, a declaração também foi vista como uma indicação de que as negociações podem ser mais difíceis do que inicialmente pensado. A situação no Oriente Médio continua a ser um tema de grande preocupação para os EUA e para a comunidade internacional. A declaração de Trump foi feita em um momento em que a tensão entre os EUA e o Irã está aumentando.

A situação no Oriente Médio é complexa e envolve muitos fatores, incluindo a disputa pelo controle do Estreito de Ormuz e as sanções econômicas impostas aos EUA ao Irã. A declaração de Trump foi vista como uma tentativa de mostrar que os EUA estão comprometidos em resolver a situação de forma pacífica.

No entanto, a declaração também foi vista como uma indicação de que as negociações podem ser mais difíceis do que inicialmente pensado. A situação no Oriente Médio continua a ser um tema de grande preocupação para os EUA e para a comunidade internacional. A declaração de Trump foi feita em um momento em que a tensão entre os EUA e o Irã está aumentando

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Donald Trump Irã Acordo Sanções Oriente Médio

 

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