Donald Trump devolve proposta de acordo nuclear para o Irã com novas exigências

O presidente americano, Donald Trump, devolveu uma proposta de acordo nuclear para o Irã com novas exigências, incluindo compromissos sobre o programa nuclear e garantias sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. O chefe do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o país não aceitará um entendimento sem garantias concretas para seus interesses.

O presidente americano, Donald Trump , devolveu uma proposta de acordo nuclear para o Irã com novas exigências, incluindo compromissos sobre o programa nuclear e garantias sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

O chefe do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o país não aceitará um entendimento sem garantias concretas para seus interesses. As negociações diplomáticas avançam paralelamente às operações militares americanas na região, incluindo a interceptação de navios comerciais que tentam ignorar as advertências americanas. O ambiente permanece altamente volátil e um acordo definitivo entre Washington e Teerã ainda está longe de ser garantido





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