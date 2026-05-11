Donald Trump descarta contraproposta do Irã para fim da guerra no Oriente Médio

Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, anunciou que o país exigia o fim do bloqueio naval americano e da guerra 'em toda a região', além de a 'libertação dos ativos pertencentes ao povo iraniano, bloqueados injustamente em bancos estrangeiros'. Em seguida, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que as forças armadas do país estão prontas para responder a qualquer agressão. Após a decisão do presidente americano de rejeitar a contraproposta do Irã, a tensão aumentou no Golfo e nos mercados de petróleo, com o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte superando os 100 dólares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que o cessar-fogo no Oriente Médio encontra-se em estado crítico, descartando a contraproposta do Irã para o fim da guerra, que incluía o fim do bloqueio americano aos portos iranianos e a liberação de seus ativos congelados.

A crescente tensão provoca o temor de uma retomada das hostilidades no Golfo, frustra as esperanças de um acordo negociado rápido para a reabertura do Estreito de Ormuz ao transporte comercial e eleva os preços do petróleo. O Irã anunciou que exigia o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano aos seus portos e a liberação de seus ativos congelados na contraproposta apresentada a Trump, que a rejeitou categoricamente





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