Donald Trump confirma que o cessar-fogo com Teerã segue em vigor após ataques iranianos contra três embarcações americanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo com Teerã segue em vigor após ataques iranianos contra três embarcações militares americanas que transitavam pelo Estreito de Ormuz. Trump minimizou os ataques e afirmou que os iranianos foram completamente destruídos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , declarou nesta quinta-feira, 7, que o cessar-fogo com Teerã segue em vigor, após minimizar os ataques iranianos contra três embarcações militares americanas que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Ao ser questionado se o cessar-fogo permanecia em vigor apesar dos ataques, Trump respondeu: "Sim, está. Hoje eles entraram conosco. Atacamos-lhes. Hoje eles entraram conosco.

Chamo isso de insignificante.

" Mais cedo, o Exército dos Estados Unidos informou que atacou alvos militares iranianos como forma de retaliação. "As forças iranianas lançaram múltiplos mísseis, drones e lanchas pequenas" contra os três navios de guerra, mas nenhum deles foi atingido, disse no X o Centcom, o comando militar americano responsável pelas operações no Oriente Médio





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