Donald Trump confirma eliminação de Abu-Bilal al-Minuki, segundo do Estado Islâmico

O presidente dos Estados Unidos confirmou a eliminação de Abu-Bilal al-Minuki, segundo no comando do Estado Islâmico em nível global, em uma operação conjunta das forças americanas e nigerianas.

o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse nesse sábado (16), que Abu-Bilal al-Minuki, segundo no comando do Estado Islâmico em nível global, foi eliminado em uma operação conduzida por forças americanas e nigerianas.

"Esta noite, sob minhas ordens, as bravas forças americanas e as Forças Armadas da Nigéria executaram com perfeição uma missão meticulosamente planejada e extremamente complexa para eliminar do campo de batalha o terrorista mais ativo do mundo", afirmou o presidente norte-americano na rede socia





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