Donald Trump comenta reunião com Lula e classifica o presidente brasileiro como 'cara inteligente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a reunião que teve mais cedo nesta quinta-feira (7) com o presidente Lula, a quem chamou de 'cara inteligente'. Durante uma visita surpresa na obra de renovação do espelho d'água do Lincoln Memorial, Trump destacou a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e classificou Lula como um 'presidente muito dinâmico'. A reunião, no Salão Oval da Casa Branca, contou com a presença de ministros e representantes dos dois países. Depois da reunião bilateral, Trump e Lula participaram de um almoço na Casa Branca e ficaram reunidos por quase 3 horas, sem a presença da imprensa.

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , comentou a reunião que teve mais cedo nesta quinta-feira (7) com o presidente Lula , a quem chamou de 'cara inteligente'.

'Eu tive uma ótima reunião com o presidente do Brasil', disse Trump destacando a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. 'Falamos sobre tarifas, eles (governo brasileiro) gostariam de ter um alívio das tarifas. Mas tivemos uma ótima reunião, ele é um homem bom, um cara esperto', afirmou Trump durante uma visita surpresa na obra de renovação do espelho d'água do Lincoln Memorial, um dos projetos que o republicano tem desenvolvido com o objetivo de deixar uma marca em Washington.

Trump foi questionado sobre o encontro com Lula durante uma visita surpresa na obra de renovação do espelho d'água do Lincoln Memorial, um dos projetos que o republicano tem desenvolvido com o objetivo de deixar uma marca em Washington. O presidente americano recebeu Lula na Casa Branca nesta quinta-feira (7) para uma visita de trabalho. O formato prevê encontros mais rápidos, objetivos e sem toda a cerimônia de uma visita de Estado.

A reunião, no Salão Oval da Casa Branca, contou com a presença dos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores; Wellington Lima e Silva, da Justiça e Segurança; Dario Durigan, da Fazenda; Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Do lado americano, participaram o vice-presidente JD Vance; o secretário, do Tesouro Scott Bessent; o secretário do Comércio, Howard Lutnick; a chefe de gabinete Susie Wiles; e o representante comercial americano, Jamieson Greer.

Depois da reunião bilateral, Trump e Lula participaram de um almoço na Casa Branca. Ao todo, eles estiveram reunidos por quase 3 horas, sem a presença da imprensa. Logo após o encontro, Donald Trump publicou classificou Lula como um 'presidente muito dinâmico'. Trump afirmou em sua rede, Truth Social, que a reunião correu bem, que eles discutiram vários tópicos e que os representantes dos dois países devem se reunir nos próximos meses, conforme necessário





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