Donald Trump announces that a peace agreement between US, Middle Eastern countries is 'close to finalized'

According to a Truth Social post from Donald Trump, an agreement has been reached between the US, Middle Eastern states, and Iran. The post details a conversation between Trump and Middle Eastern leaders and confirms reopening of the strategic Strait of Hormuz.

Pelas redes sociais, presidente dos Estados Unidos contou ter tido diversas conversas com líderes do Oriente Médio diretamente da Casa Branca. Um acordo de paz entre EUA, Irã e países do Oriente Médio está ‘amplamente negociado’ e perto de ser finalizado, de acordo com Donald Trump.

A publicação no Truth Social detalha conversas com líderes da região e a garantia de que o estratégico Estreito de Ormuz será reaberto. Trump contou ter debatido um ‘memorando de entendimento sobre a paz’ com representantes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Egito, Turquia, Catar, Jordânia e Bahrein. Os aspectos finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados em breve.

Trump relatou ainda ter tido ‘uma conversa muito produtiva’ por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamado por ele de ‘Bibi’. O presidente americano citou a situação atual do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico na geopolítica global, e garantiu que o corredor marítimo será aberto.

‘Além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Ormuz será aberto’, escreveu Donald Trump, sem dar detalhes sobre o que estaria previsto no memorial de entendimento. Recentemente, há o temor de interrupções na navegação a região, o que elevou a preocupação sobre os impactos no mercado internacional de petróleo. O Estreito Ormuz é considerado um lugar estratégico por ser a rota comercial de cerca de um quinto do petróleo transportado em todo o mundo.

“Um acordo entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e diversos outros países foi amplamente negociado e aguarda finalização. Os aspectos e detalhes finais desse acordo são sendo discutidos e serão anunciados em breve”





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