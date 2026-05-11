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Donald Trump acusa a resposta do Irã à proposta de paz como 'estúpida e lixo'

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Donald Trump acusa a resposta do Irã à proposta de paz como 'estúpida e lixo'
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📆5/11/2026 6:14 PM
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a resposta do Irã à proposta de paz dos EUA é 'estúpida' e 'um lixo', enquanto alertou que o cessar-fogo, implementado em 8 de abril, está 'incrivelmente frágil'. O republicano, que não terminou de ler o documento, indicou que a liderança do país é composta por 'pessoas muito desonestas' que mudaram de ideia e ponderou que há moderados e lunáticos no Irã, como também há nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a resposta do Irã à proposta de paz dos EUA é ' estúpida ' e 'um lixo'.

Enquanto o republicano dizia não ter terminado de ler o documento, também os alertou que o cessar-fogo, implementado em 8 de abril, está 'incrivelmente frágil'. Trump, reiterando que o plano americano é o melhor 'de todos os tempos', afirmou que o Irã não pode ter uma arma nuclear e não terá uma arma nuclear, com a promessa de que, caso houvesse isso, o Oriente Médio teria acabado. Israel teria acabado. E provavelmente a Europa seria a próxima a ser atingida.

Em crítica aos democratas, Trump indicou que uma saída diplomática ainda é 'muito possível' e ponderou que 'há moderados e há lunáticos' no Irã, como também há nos Estados Unidos. Além disso, o líder americano afirmou que a liderança do regime iraniano é composta por 'pessoas muito desonestas' que 'mudaram de ideia'.

Além de exigências e críticas, a negociação de paz entre Irã e EUA permanecem infrutíferas, com ambos os lados não състояние nem dialetos, com o cessar-fogo apenas atingindo efeitos no passado

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