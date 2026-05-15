Donald Trump abandona China após encontros com Xi Jinping

O presidente americano, Donald Trump, deixou Pequim rumo aos Estados Unidos nesta sexta-feira (15), após encontros cruciais com o presidente chinês Xi Jinping, com o objetivo de abordar a série de divergências que afetam as relações entre as duas maiores economias do mundo.

O presidente americano, Donald Trump , deixou Pequim rumo aos Estados Unidos nesta sexta-feira (15), após encontros cruciais com o presidente chinês Xi Jinping , com o objetivo de abordar a série de divergências que afetam as relações entre as duas maiores economias do mundo.

O avião presidencial Air Force One decolou do Aeroporto Internacional da Capital de Pequim na tarde desta sexta-feira, horário local, após uma cerimônia de partida na pista. Trump comemorou com um gesto de vitória ao embarcar no avião, enquanto pessoas vestidas de azul acenavam com bandeiras dos EUA e da China e o aplaudiam. A viagem de três dias de Trump à China incluiu um banquete de Estado, visitas a locais históricos, um chá bilateral e um almoço de trabalho.

Na manhã de sexta-feira, Trump e Xi Jinping realizaram a segunda reunião bilateral da visita de Estado do presidente americano à China. O encontro foi realizado em Zhongnanhai, a sede oficial do governo chinês em Pequim. Antes do início das conversas, Trump foi recebido pelo presidente chinês e ambos tiraram a foto oficial da visita de Estado juntos.

Trump afirmou que os dois líderes discutiram o Irã , ambos desejam o fim da guerra e concordaram que Teerã não deveria ter armas nucleares. Em relação ao comércio, ambos os lados afirmaram que houve progresso em direção a acordos comerciais, embora nenhum novo acordo tenha sido anunciado até o momento. Trump disse à Fox News que Xi concordou em encomendar 200 jatos da Boeing.

O Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse à Bloomberg que os EUA esperam que a China concorde em comprar ‘dezenas de bilhões de dólares’ em produtos agrícolas anualmente nos próximos três anos. Ontem, Trump e Xi tiveram o primeiro encontro bilateral da visita, onde ambos fizeram discursos de abertura exaltando a relação entre China e EUA. Xi começou descrevendo a turbulenta situação global, dizendo que o mundo havia ‘chegado a uma nova encruzilhada’.

Em seguida, afirmou que os EUA e a China ‘devem ser parceiros em vez de adversários, alcançar sucesso um para o outro, prosperar juntos’ e trabalhar em conjunto nos desafios globais. Trump elogiou o ‘relacionamento fantástico’ entre os dois, chamou Xi de ‘um grande líder’ e disse: ‘É uma honra ser seu amigo, e a relação entre a China e os EUA será melhor do que nunca. ’ Após os pronunciamentos, a reunião continuou de portas fechadas. *com informações da Reuters e da CN





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