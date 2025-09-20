Dona de Mim aborda violência contra a mulher com cenas impactantes e busca promover reflexão

Novela de Rosane Svartman, 'Dona de Mim', retrata a violência sofrida por Kami e a importância da denúncia, com cenas que prometem gerar impacto e conscientização. A trama conta com Giovanna Lancellotti no papel principal e aborda o tema com responsabilidade.

A novela Dona de mim, escrita por Rosane Svartman , promete tocar em um dos momentos mais delicados da jornada da personagem Kami , interpretada por Giovanna Lancellotti . As cenas, previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda-feira, dia 22, prometem mostrar o drama da jovem após ser demitida da Boaz e sofrer um ataque de um stalker que a perseguia nas redes sociais.

A trama abordará, com sensibilidade e responsabilidade, o tema da violência contra a mulher, buscando promover reflexão e conscientização entre os telespectadores.\O abuso sexual sofrido por Kami a deixa em estado de choque, completamente desorientada e tomada por uma mistura complexa de sentimentos. A amiga Leo, interpretada por Clara Moneke, é a primeira a perceber que algo está errado e corre para oferecer ajuda e suporte. Com o apoio incondicional de Leo e, posteriormente, de Marlon, personagem de Humberto Morais, Kami encontra forças para tomar a difícil decisão de ir à delegacia e denunciar o crime. O relato de Kami é doloroso, mas a narrativa enfatiza a importância desse passo para iniciar a busca por justiça e responsabilização do agressor. A novela, através da atuação de Giovanna Lancellotti, busca retratar com fidelidade as emoções e o impacto psicológico da violência, utilizando a arte como um meio de denúncia e de conscientização.\Enquanto a polícia inicia as investigações, Marlon e Leo se transformam em pilares de apoio e acolhimento para Kami. Pam, interpretada por Haonê Thinar, também se mostra presente e solidária, oferecendo suporte emocional. Ryan, personagem de L7nnon, demonstra empatia e preocupação, completando o círculo de apoio. Juntos, eles criam um ambiente seguro e acolhedor, onde Kami pode iniciar o processo de reconstrução de sua força, cercada por afeto, solidariedade e respeito. Rosane Svartman, a autora, ressalta a importância de abordar temas delicados como a violência contra a mulher, sempre com a responsabilidade de falar com milhões de pessoas. A novela busca apresentar reflexões sobre a sociedade, os personagens envolvidos em situações de violência, as repercussões desses atos e, principalmente, as medidas preventivas que podem ser tomadas. A produção garante que a abordagem respeitará a diversidade da audiência, a classificação indicativa e contará com o acompanhamento de consultores especializados. Giovanna Lancellotti, intérprete de Kami, reforça a relevância de abordar o tema da violência, que é uma realidade para muitas mulheres. As cenas são retratadas com intensidade e buscam servir como denúncia, proporcionando reflexão e conscientização sobre o problema. Ao final de cada capítulo, a novela exibirá uma cartela com os números de telefone oficiais dos órgãos responsáveis, incentivando a denúncia e o apoio às vítimas





