Dominic Hernandez: um caminho de emagrecimento e superação

Dominic Hernandez, um dos participantes do reality show 'Quilos Mortais', compartilha sua história de emagrecimento e superação após a morte de um familiar.

Dominic Hernandez , que pesava 305 quilos, entrou no programa de emagrecimento do reality show ' Quilos Mortais ' aos 37 anos, após a morte de um familiar.

Ele precisou encarar seus problemas emocionais e começou a fazer terapia para lidar com as raízes de seus transtornos alimentares. Dominic contou que, quando tinha 9 anos, seu pai abandonou a família e ele começou a comer para se consolar. Aos 20 e poucos anos, Dominic pesava mais de 227 quilos. Ele sofreu abuso sexual e isso aprofundou seu vício em comida.

Apesar de não ter conseguido perder peso o suficiente para estar apto a cirurgia bariátrica com o Dr. Now, Dominic continua a se consultar com um terapeuta e tenta se manter ativo na vida





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dominic Hernandez Quilos Mortais Emagrecimento Terapia Superacao

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milan tem interesse na contratação de Xavi Hernández, ex-Barcelona | EsporteTreinador, de 46 anos, está sem trabalhar desde 2024

Read more »

'Quilos Mortais Brasil': médico revela medo da exposição dos superobesosÀ CNN Brasil, Marcello Giovanni contou que o modo como pacientes foram retratados no reality o surpreendeu

Read more »

Líbano tem um dos dias mais mortais após ataques de Israel em meio à tréguaMais de 120 bombardeios aéreos atingiram o país na terça-feira (26) e deixaram 31 pessoas mortas

Read more »

Ex-funcionário da CIA é preso com US$ 40 milhões em ouro, diz jornalCerca de 303 quilos do metal precioso foram encontrados na residência de David Rush, que atuava no alto escalão da agência

Read more »