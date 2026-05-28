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Dominic Hernandez: um caminho de emagrecimento e superação

Saúde E Bem-Estar News

Dominic Hernandez: um caminho de emagrecimento e superação
Dominic HernandezQuilos MortaisEmagrecimento
📆5/28/2026 5:39 PM
📰CNNBrasil
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Dominic Hernandez, um dos participantes do reality show 'Quilos Mortais', compartilha sua história de emagrecimento e superação após a morte de um familiar.

Dominic Hernandez , que pesava 305 quilos, entrou no programa de emagrecimento do reality show ' Quilos Mortais ' aos 37 anos, após a morte de um familiar.

Ele precisou encarar seus problemas emocionais e começou a fazer terapia para lidar com as raízes de seus transtornos alimentares. Dominic contou que, quando tinha 9 anos, seu pai abandonou a família e ele começou a comer para se consolar. Aos 20 e poucos anos, Dominic pesava mais de 227 quilos. Ele sofreu abuso sexual e isso aprofundou seu vício em comida.

Apesar de não ter conseguido perder peso o suficiente para estar apto a cirurgia bariátrica com o Dr. Now, Dominic continua a se consultar com um terapeuta e tenta se manter ativo na vida

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