DOMINGA CAMPEONATO BRAZILEIRO

Clubes se reúnem neste sábado (16) em um duelo crucial com muita carga emocional. O jogo vai ao vivo na Record, Premiere, CazéTV e Prime Video. O Tricolor carioca enfrenta a torcida alta, pressionado por resultados e com mudanças no comando técnico. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão e não perder contato com as equipes líderes.

O placar está em 2 a 0 para o clube carioca, embora um lance tenha chamado muita atenção de torcidas são paulinas. A maneira como Dória entregou a posse de bola ao rival, que originou o segundo gol, foi notória.

Clubes se enfrentam neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre as duas equipes pressionadas por resultados e cercadas de cobranças para a sequência da temporada. A partida terá transmissão da Record, Premiere, CazéTV e Prime Video. O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas, apesar da classificação para as oitavas de final do Pato Machado no meio de semana.

O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramado. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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