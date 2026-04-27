Dom Vianna, filho de Pedro Scooby, conquista o primeiro título no surfe aos 14 anos

O jovem surfista Dom Vianna, filho de Pedro Scooby e Luana Piovani, venceu a categoria sub-14 do Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, marcando sua primeira conquista no esporte. A vitória foi celebrada pela família e por nomes do surfe brasileiro, como Gabriel Medina.
Dom Vianna , com apenas 14 anos de idade, escreveu seu nome na história do surfe brasileiro ao alcançar a sua primeira vitória em competições oficiais.
O jovem atleta, filho dos renomados Pedro Scooby e Luana Piovani, sagrou-se campeão da categoria sub-14 do prestigiado Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, um evento de grande importância no cenário nacional do esporte. A competição, realizada na icônica Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro, foi palco de performances impressionantes e momentos emocionantes, culminando com a conquista de Dom Vianna, que demonstrou talento, determinação e um futuro promissor nas ondas.
Acompanhado de perto pelo pai, Pedro Scooby, um surfista experiente e figura conhecida no mundo do esporte, Dom Vianna recebeu todo o apoio e incentivo necessários para superar os desafios da competição. A presença de Scooby não se limitou apenas ao suporte emocional; o pai também compartilhou sua vasta experiência e conhecimento técnico, orientando o filho em cada etapa do campeonato.
A vitória de Dom Vianna foi celebrada de forma efusiva, com o jovem sendo carregado nos ombros pela torcida ainda na areia da Praia de Itaúna, um gesto que simboliza o reconhecimento e a admiração pela sua conquista. A emoção tomou conta da família, que acompanhou de perto cada momento da competição, vibrando com cada onda surfada e cada manobra executada por Dom Vianna.
Luana Piovani, mãe do campeão, expressou sua felicidade e orgulho nas redes sociais, declarando que a vitória do filho representa o maior momento de sua vida. A conquista de Dom Vianna não apenas marca um marco em sua carreira, mas também inspira outros jovens atletas a perseguirem seus sonhos e a acreditarem em seu potencial. A repercussão da vitória de Dom Vianna foi imediata e abrangente, alcançando os principais nomes do surfe brasileiro.
Gabriel Medina, tricampeão mundial e um dos ídolos do esporte, utilizou as redes sociais para parabenizar o jovem atleta, destacando o seu talento e o seu futuro promissor. A mensagem de Medina, repleta de entusiasmo e admiração, demonstra o reconhecimento da comunidade surfista em relação ao potencial de Dom Vianna. Outros surfistas também se manifestaram, celebrando o resultado e elogiando a performance do jovem campeão.
A conquista de Dom Vianna representa um sopro de esperança para o surfe nacional, que vê no jovem atleta uma promessa da nova geração. Com talento, dedicação e o apoio de sua família, Dom Vianna tem tudo para trilhar um caminho de sucesso e alcançar grandes feitos no mundo do surfe.
A vitória no Circuito Tríplice Coroa de Saquarema é apenas o começo de uma jornada repleta de desafios e conquistas, e a comunidade surfista brasileira aguarda ansiosamente para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do jovem atleta. A humildade e a gratidão demonstradas por Dom Vianna em suas redes sociais, agradecendo o apoio do pai e da família, reforçam o seu caráter e o seu potencial para se tornar um grande campeão, não apenas no surfe, mas também na vida.
A história de Dom Vianna é um exemplo de perseverança, dedicação e amor ao esporte, e inspira todos aqueles que sonham em alcançar seus objetivos e superar seus limites. A Praia de Itaúna, palco da sua primeira vitória, certamente ficará gravada em sua memória como um lugar especial, onde um sonho se tornou realidade
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