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Dom Mário assume posse como novo arcebispo de Aparecida em cerimônia histórica

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Dom Mário assume posse como novo arcebispo de Aparecida em cerimônia histórica
Dom MárioArquidiocese De AparecidaSantuário Nacional
📆5/2/2026 11:33 PM
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Dom Mário Antônio da Silva tomou posse como arcebispo de Aparecida em uma cerimônia grandiosa no Santuário Nacional, no interior de São Paulo. O novo líder espiritual, nomeado pelo Papa Leão XIV, destacou em sua primeira homilia a importância do testemunho, do serviço e da inclusão social. A posse marca um novo capítulo para uma das arquidioceses mais importantes do Brasil.

Dom Mário Antônio da Silva, de 59 anos, assumiu oficialmente o cargo de arcebispo de Aparecida neste sábado, 2 de setembro, em uma cerimônia grandiosa no Santuário Nacional , no interior de São Paulo.

A posse do novo arcebispo, nomeado pelo Papa Leão XIV em abril deste ano, reuniu milhares de fiéis que lotaram o templo, considerado o maior santuário mariano do mundo e o maior centro de peregrinação da América Latina. Dom Mário, que anteriormente era arcebispo de Cuiabá (MT), sucede Dom Orlando Brandes, que deixou o cargo ao completar 80 anos.

Em sua primeira homilia, Dom Mário destacou que seu ministério é um chamado à fecundidade no testemunho, no serviço, na caridade e na missão, reforçando a importância de uma igreja que se conecta com as necessidades da sociedade. Antes da missa de posse, ele afirmou que a igreja não pode ignorar as questões sociais e que seu objetivo é acolher a todos com respeito e ética.

'Mais do que pretensão, a minha intenção é que todos sejam respeitados, acolhidos em todo e qualquer ambiente. Para isso, é importante termos uma existência ética, saber que a nossa existência supõe também a existência de outros', declarou. A Basílica de Aparecida, além de ser um símbolo religioso, é um marco cultural e espiritual para milhões de brasileiros.

Dom Mário assume a liderança de uma das arquidioceses mais importantes do país, com a responsabilidade de guiar uma comunidade diversa e em constante crescimento. Sua chegada marca um novo capítulo na história da igreja no Brasil, com um compromisso renovado de diálogo e inclusão. Durante a cerimônia, os fiéis expressaram sua alegria e expectativa em relação ao novo líder espiritual, que prometeu trabalhar para fortalecer a fé e a união entre os católicos.

A posse de Dom Mário foi transmitida ao vivo por diversos canais de comunicação, reforçando a relevância do evento para a igreja e para a sociedade brasileira. Além das questões espirituais, o novo arcebispo também destacou a importância de abordar temas sociais, como a justiça e a igualdade, dentro do contexto religioso. Sua abordagem humanista e acolhedora foi aplaudida pelos presentes, que veem em sua liderança uma oportunidade para renovar a esperança e a confiança na igreja.

Com a posse de Dom Mário, a Arquidiocese de Aparecida entra em uma nova era, com um líder que busca equilibrar tradição e modernidade, fé e ação social, em um momento em que a igreja enfrenta desafios significativos no Brasil e no mundo

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