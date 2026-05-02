Dom Mário assume posse como novo arcebispo de Aparecida em cerimônia histórica

Dom Mário Antônio da Silva tomou posse como arcebispo de Aparecida em uma cerimônia grandiosa no Santuário Nacional, no interior de São Paulo. O novo líder espiritual, nomeado pelo Papa Leão XIV, destacou em sua primeira homilia a importância do testemunho, do serviço e da inclusão social. A posse marca um novo capítulo para uma das arquidioceses mais importantes do Brasil.

Dom Mário Antônio da Silva, de 59 anos, assumiu oficialmente o cargo de arcebispo de Aparecida neste sábado, 2 de setembro, em uma cerimônia grandiosa no Santuário Nacional , no interior de São Paulo.

A posse do novo arcebispo, nomeado pelo Papa Leão XIV em abril deste ano, reuniu milhares de fiéis que lotaram o templo, considerado o maior santuário mariano do mundo e o maior centro de peregrinação da América Latina. Dom Mário, que anteriormente era arcebispo de Cuiabá (MT), sucede Dom Orlando Brandes, que deixou o cargo ao completar 80 anos.

Em sua primeira homilia, Dom Mário destacou que seu ministério é um chamado à fecundidade no testemunho, no serviço, na caridade e na missão, reforçando a importância de uma igreja que se conecta com as necessidades da sociedade. Antes da missa de posse, ele afirmou que a igreja não pode ignorar as questões sociais e que seu objetivo é acolher a todos com respeito e ética.

'Mais do que pretensão, a minha intenção é que todos sejam respeitados, acolhidos em todo e qualquer ambiente. Para isso, é importante termos uma existência ética, saber que a nossa existência supõe também a existência de outros', declarou. A Basílica de Aparecida, além de ser um símbolo religioso, é um marco cultural e espiritual para milhões de brasileiros.

Dom Mário assume a liderança de uma das arquidioceses mais importantes do país, com a responsabilidade de guiar uma comunidade diversa e em constante crescimento. Sua chegada marca um novo capítulo na história da igreja no Brasil, com um compromisso renovado de diálogo e inclusão. Durante a cerimônia, os fiéis expressaram sua alegria e expectativa em relação ao novo líder espiritual, que prometeu trabalhar para fortalecer a fé e a união entre os católicos.

A posse de Dom Mário foi transmitida ao vivo por diversos canais de comunicação, reforçando a relevância do evento para a igreja e para a sociedade brasileira. Além das questões espirituais, o novo arcebispo também destacou a importância de abordar temas sociais, como a justiça e a igualdade, dentro do contexto religioso. Sua abordagem humanista e acolhedora foi aplaudida pelos presentes, que veem em sua liderança uma oportunidade para renovar a esperança e a confiança na igreja.

Com a posse de Dom Mário, a Arquidiocese de Aparecida entra em uma nova era, com um líder que busca equilibrar tradição e modernidade, fé e ação social, em um momento em que a igreja enfrenta desafios significativos no Brasil e no mundo





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