Dolomita colorida: o material que dá vida aos tapetes de Corpus Christi em Matão

Saiba como a dolomita é produzida e usada nos tapetes de Corpus Christi em Matão, com 70 toneladas e 30 cores.

A cidade de Matão , no interior de São Paulo, transforma suas ruas em verdadeiras obras de arte durante a celebração de Corpus Christi . Neste ano, a festa chega à 78ª edição, realizada nesta quinta-feira (4), com missas, apresentações culturais e shows musicais.

O destaque fica por conta dos tapetes coloridos que cobrem 12 quarteirões ao redor da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, no Centro. A confecção dos desenhos é feita por voluntários durante a madrugada, utilizando dolomita colorida, um material que substituiu o vidro desde 2007. Para este ano, foram preparadas 70 toneladas de dolomita distribuídas em aproximadamente 30 cores diferentes. A dolomita é uma rocha mineral composta principalmente por carbonato de cálcio e magnésio.

Após ser triturada, transforma-se em um pó branco fino, semelhante à areia, que absorve bem os corantes, permitindo a criação de detalhes nítidos e cores vivas. O processo de produção começa meses antes do feriado: a dolomita recebe corantes específicos, é tingida manualmente em diferentes tonalidades, secada e armazenada até o dia da montagem. No dia da celebração, o material é distribuído pelos quarteirões, e molduras são utilizadas como guia para os desenhos.

Cada trecho fica sob responsabilidade de paróquias e comunidades católicas da cidade, mas a participação é aberta ao público, que pode colaborar na confecção dos tapetes. Após a última missa, às 15h, ocorre a tradicional procissão sobre os tapetes coloridos, com sacerdotes, fiéis e representantes das paróquias caminhando pelas ruas ornamentadas em um momento de oração e reflexão. O tema deste ano é Eucaristia: a morada de Deus entre nós!.

Celebrado pela Igreja Católica desde 1264, o Corpus Christi acontece cerca de 60 dias após a Páscoa e celebra a Eucaristia, um dos principais símbolos da fé católica. Segundo o padre João Innocêncio da Costa, a data representa a presença de Cristo entre os fiéis, sendo a expressão máxima da fé.

Para o coordenador artístico Élio Floriano, a celebração vai além da religião, unindo fé, arte e participação popular, mantendo viva uma tradição iniciada na Idade Média, quando o Santíssimo Sacramento passou a sair dos templos para percorrer as ruas. Em Matão, essa manifestação se transformou em uma das maiores expressões culturais e religiosas da cidade





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