Dolar à vista fecha em leve alta frente ao real, com ataques ao Irã e piora de percepção de risco

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta frente ao real, avançando 0,17%, a R$ 5,0274, depois de oscilar entre R$ 5,0041 e R$ 5,0380. O movimento refletiu a busca global por proteção após os Estados Unidos realizarem ataques pontuais ao Irã na noite anterior, o que foi interpretado pelo governo de Teerã como uma quebra do cessar-fogo. Entre as blue chips, o destaque negativo ficou para o setor financeiro, que devolveu parte dos ganhos recentes.

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta frente ao real, avançando 0,17%, a R$ 5,0274, depois de oscilar entre R$ 5,0041 e R$ 5,0380.

O movimento refletiu a busca global por proteção após os Estados Unidos realizarem ataques pontuais ao Irã na noite anterior, o que foi interpretado pelo governo de Teerã como uma quebra do cessar-fogo. Entre as blue chips, o destaque negativo ficou para o setor financeiro, que devolveu parte dos ganhos recentes. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 2,49%. Já as ações do Bradesco (BBDC4) recuaram 1,27%.

As units do Santander Brasil (SANB11) também perderam 1,16%, enquanto as units do BTG Pactual (BPAC11) caíram 0,72%. O Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 0,64%. As ações da Vale (VALE3) também pressionaram o índice, com queda de 0,62%, acompanhando o recuo de 1,95% do minério de ferro no mercado internacional. Entre as maiores quedas do pregão, a Braskem (BRKM5) liderou as perdas, com baixa de 5,81%, seguida por C&A (CEAB3), que caiu 4,77%, e Vamos (VAMO3), com recuo de 3,86%.

Do lado positivo, a Minerva Foods (BEEF3) avançou 2,61%, enquanto Hapvida (HPAV3) subiu 1,61%, e Rede D'Or (RDOR3) ganhou 1,42%. Para Willian Queiroz, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, a intensificação dos conflitos fragilizou as negociações em torno de um cessar-fogo e elevou a pressão sobre as commodities, especialmente o petróleo.

"O petróleo chegou a corrigir fortemente ao longo do dia e trouxe esse sentimento mais negativo para o índice. O mercado voltou a precificar risco, tanto em relação aos conflitos geopolíticos quanto à inflação", afirmou.

"O mercado está olhando muito para inflação e juros. Tivemos revisões de projeções para a Selic até o fim de 2026, em um contexto de pressão inflacionária global ainda persistente. Isso impacta a curva de juros futuros e também as taxas do Tesouro Direto", disse.

"Os fundamentos mudaram bastante em relação ao que o mercado esperava no começo do ano. Havia expectativa de queda de juros e de resolução mais rápida dos conflitos geopolíticos, mas o cenário agora é outro.





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