Dois Restaurantes Brasileiros Conquistam o Máximo de Estrelas no Guia Michelin 2026

O Brasil faz história ao se tornar o primeiro país da América Latina a ter dois restaurantes com três estrelas no Guia Michelin 2026. Evvai e Tuju, ambos em São Paulo, são os grandes vencedores.

Dois restaurantes brasileiros alcançaram o ápice da gastronomia mundial ao conquistarem três estrelas no prestigioso Guia Michelin 2026, um feito histórico anunciado nesta segunda-feira (13). O Brasil, com a ascensão do Evvai e do Tuju , ambos situados em São Paulo, torna-se o primeiro país da América Latina a ostentar esta honraria máxima. A cerimônia de premiação, realizada no icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, coroou o trabalho árduo e a excelência culinária desses estabelecimentos, que antes detinham duas estrelas e agora se juntam ao seleto grupo dos melhores restaurantes do mundo. Esta conquista não só eleva o nível da gastronomia brasileira no cenário global, mas também solidifica a reputação do país como um destino gastronômico de destaque. O reconhecimento do Guia Michelin é um testemunho da qualidade dos ingredientes, da maestria técnica e da criatividade que permeiam a cozinha dos restaurantes premiados.

O Evvai, situado no charmoso bairro de Pinheiros, em São Paulo, conquista os paladares com uma fusão audaciosa da culinária italiana com ingredientes genuinamente brasileiros. O restaurante oferece um menu degustação que, por R$ 1.150, proporciona uma experiência sensorial única, com pratos que celebram a riqueza da gastronomia local. Além disso, os clientes podem optar por experiências adicionais, como a requintada seleção de queijos, por R$ 79, ou desfrutar do luxo do caviar, por R$ 390. Já o Tuju, localizado no Jardim Paulistano, também em São Paulo, se destaca por sua abordagem inovadora e sazonal, sob a batuta do talentoso chef Ivan Ralston. A filosofia do Tuju é profundamente enraizada nos ciclos da natureza, utilizando ingredientes frescos e sazonais para criar menus que se adaptam às estações do ano. O menu degustação principal, composto por 10 etapas e com um custo de R$ 1.500 por pessoa, sem incluir bebidas e serviço, convida os comensais a uma jornada gastronômica que explora os sabores, texturas e aromas de cada fase da natureza. O restaurante também cobra uma taxa de reserva de R$ 200, que é posteriormente descontada do valor final da conta. Ambos os restaurantes representam o ápice da culinária brasileira, combinando talento, criatividade e paixão pela gastronomia.

O Guia Michelin, uma referência global no mundo da gastronomia, teve sua origem em 1900, com um propósito bastante peculiar: incentivar as pessoas a viajar de carro. A empresa francesa de pneus Michelin criou o guia como uma ferramenta para auxiliar os motoristas, oferecendo informações úteis sobre locais para trocar pneus, abastecer o carro, encontrar hospedagem e, claro, desfrutar de boas refeições. As estrelas Michelin, que se tornaram o símbolo máximo de excelência culinária, foram introduzidas em 1926, inicialmente para premiar estabelecimentos com apenas uma estrela. O sistema evoluiu ao longo do tempo, e, a partir de 1931, passou a classificar os restaurantes em uma escala de zero a três estrelas, sendo a conquista de três estrelas o reconhecimento máximo de qualidade e excelência. A avaliação dos restaurantes é realizada por inspetores anônimos e experientes, que visitam os estabelecimentos sem se identificar e avaliam critérios rigorosos, como a qualidade dos ingredientes, a harmonia dos sabores, o domínio técnico e a personalidade da cozinha. A conquista das três estrelas pelo Evvai e pelo Tuju é um marco para a gastronomia brasileira, demonstrando a crescente sofisticação e o talento dos chefs do país, e prometendo atrair ainda mais atenção e reconhecimento para a cena culinária nacional.





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