Dois meteoros 'fireball' são vistos no Rio Grande do Sul em um único dia

Dois meteoros de grande brilho cruzaram o céu do Rio Grande do Sul na madrugada e à noite do mesmo dia, sendo classificados como fireball. Fenômenos foram observados na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral gaúcho.

Na madrugada e à noite do mesmo dia, dois meteoros de grande magnitude cruzaram o céu do Rio Grande do Sul, chamando a atenção pelo brilho intenso.

Esses fenômenos, observados na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral gaúcho, foram classificados como "fireball", termo usado para identificar meteoros particularmente luminosos durante sua passagem pela atmosfera terrestre. De acordo com o Observatório Espacial Heller & Jung, o primeiro registro ocorreu por volta das 3h da madrugada, com o meteoro se extinguindo sobre o município de Barra do Ribeiro.

O segundo foi observado por volta das 20h30, terminando sua trajetória sobre a região de Mostardas, no litoral do estado. A definição de um "fireball" refere-se a um meteoro que, ao entrar na atmosfera, produz um brilho excepcional devido ao atrito com o ar. Esses corpos celestes são geralmente fragmentos de rocha espacial ou pequenos asteroides, medindo de alguns centímetros até, no máximo, um metro.

A denominação enfatiza a intensidade luminosa, que pode ser comparada a uma "bola de fogo", fenômeno que se destaca em relação às estrelas cadentes comuns. Conforme explicou o professor Thiago Signorini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o brilho intenso é resultado da alta velocidade do meteoroide em colisão com a atmosfera, processo que gera calor e luz.

A ocorrência de dois eventos desse tipo no mesmo dia reforça a curiosidade sobre a frequência e as condições que permitem a observação de tais fenômenos. A astronomia busca compreender melhor a origem e a trajetória desses objetos, colaborando para o conhecimento sobre o espaço próximo à Terra e para possíveis estudos sobre detecção precoce de corpos maiores que possam representar riscos





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