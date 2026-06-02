Dois ataques de tubarão em menos de 24 horas deixam vítimas graves no Recife

Em dois incidentes separados por menos de um dia, um menino de 11 anos e uma jovem de 19 anos foram gravemente feridos por tubarões em praias da região metropolitana do Recife, ambas as vítimas tiveram amputações e estão em estado grave.

Dois ataques de tubarão em menos de vinte e quatro horas deixaram duas pessoas gravemente feridas em praias da região metropolitana do Recife . O primeiro incidente ocorreu no domingo, quando um menino de onze anos foi mordido por um tubarão na Praia de Piedade , em Jaboatão dos Guararapes.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração, onde teve a perna esquerda amputada. O segundo ataque aconteceu na tarde da segunda-feira, na Praia de Boa Viagem, no Recife, contra Marcela Vitória, de dezenove anos. Ela também foi levada ao mesmo hospital, com amputação completa da perna direita no nível da coxa. Ambos os pacientes permanecem em estado grave na unidade de terapia intensiva.

Os ataques ocorreram a poucos quilômetros de distância um do outro, em locais que possuem placas de alerta sobre o risco de tubarões, mas não há proibição oficial para banho de mar. Desde que o monitoramento começou, em mil novecentos e noventa e dois, o estado de Pernambuco registrou oitenta e quatro incidentes com tubarões. Especialistas apontam que fatores como maré alta, água turva e fases da lua podem influenciar a proximidade dos animais da costa.

A secretária-executiva do Comitê Estadual de Combate a Incidentes com Tubarão, Denise Alves, afirmou que uma reunião extraordinária será realizada para intensificar as ações de prevenção e tentar entender as causas da recente concentração de ataques. Familiares das vítimas relataram que os ataques foram rápidos e aconteceram em áreas onde outras pessoas estavam presentes, mas apenas as vítimas foram atingidas. Os primeiros socorros foram decisivos para evitarmortes, com um médico realizando garroteamento manual e improvisado em Marcela.

O caso reacende o debate sobre a segurança dos banhistas e a necessidade de medidas mais efetivas de monitoramento e alerta nas praias pernambucanas





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