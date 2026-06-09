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Dois agentes da Força Municipal ficam feridos em perseguição na Lapa; um deles é operado

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Dois agentes da Força Municipal ficam feridos em perseguição na Lapa; um deles é operado
Força MunicipalPerseguiçãoLapa
📆6/9/2026 1:43 PM
📰jornalodia
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Agentes da Força Municipal do Rio de Janeiro se acidentaram durante uma perseguição policial na Avenida Mem de Sá; um guarda sofreu lesão grave na perna e outro teve escoriações leves.

Dois agentes da Força Municipal do Rio de Janeiro ficaram feridos na noite desta segunda-feira (8) durante uma perseguição policial que se estendeu da Zona Sul até a Lapa , na Zona Central.

O incidente começou quando os guardas, que estavam em uma motocicleta realizando policiamento preventivo na Rua Senador Vergueiro, identificaram um homem trafegando em outra moto na contramão da via. Após desobedecer à ordem de parada, o suspeito fugiu, iniciando uma perseguição que culminatedou na Avenida Mem de Sá, onde ocorreu uma colisão entre a moto dos agentes e outro veículo. Com o impacto, os dois guardas caíram no chão, enquanto o suspeito conseguiu escapar.

Um dos agentes, da divisão de elite, sofreu uma lesão grave na perna e foi submetido a uma cirurgia; ele permanece internado em estado estável no Hospital Municipal Souza Aguiar. O outro agente sofreu apenas escoriações leves e já recebeu alta médica. A Força Municipal emitiu uma nota confirmando o incidente e as circunstâncias da abordagem.

Paralelamente, outras operações foram realizadas nas zonas Oeste e Sul da cidade, com agentes cumprindo mandados de busca e apreensão em academias suspeitas de vender ilegalmente canetas emagrecedoras, nos bairros de Campo Grande, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, além da cidade de São Paulo. Em outro desdobramento jurídico, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, criticou publicamente o perdão judicial concedido a Monique Medeiros, negando que a decisão tenha relação com questões de gênero.

Simultaneamente, o Ministério Público e a família de Leniel Borel solicitaram a anulação do julgamento de Monique Medeiros, enquanto a defesa de Jairinho pede um novo júri para o caso. Apesar da relevância dessas outras notícias, o foco principal deste relato permanece no acidente envolvendo os agentes municipais durante a perseguição

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