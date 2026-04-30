Documentário 'Zico, o Samurai de Quintino' equilibra trajetória esportiva e perfil humano

Filme dirigido por João Wainer oferece uma visão equilibrada da vida de Zico, desde a infância em Quintino até sua contribuição ao futebol japonês, evitando o exagero e abordando polêmicas com honestidade.

O documentário ' Zico , o Samurai de Quintino', dirigido por João Wainer , é uma obra que transcende a simples biografia esportiva, oferecendo um retrato equilibrado e envolvente de Arthur Antunes Coimbra, o ídolo do Flamengo .

O filme mergulha na infância de Zico em Quintino, no Rio de Janeiro, destacando a influência crucial da família em sua formação, com o pai insistindo na conclusão dos estudos antes da dedicação total ao futebol. Essa base sólida moldou um caráter notável, refletido em suas relações pessoais e profissionais, como evidenciado nas conversas com ex-companheiros de equipe, Junior e Carpeggiani.

Ao revisitar os anos 1980, o documentário evita o excesso de entusiasmo e a exaltação exagerada, abordando com honestidade e coragem momentos controversos, como a polêmica arbitragem na partida contra o Atlético-MG pela Libertadores de 1981 e a responsabilidade atribuída a Zico pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 1986. O filme permite que o próprio Zico refute a imagem de vilão que lhe foi imposta após a falha no pênalti decisivo.

No entanto, uma parte significativa do filme é dedicada à sua experiência no futebol japonês, o que pode parecer desproporcional em relação à sua trajetória no Brasil, com cenas e informações de menor relevância para o público brasileiro. Apesar disso, a contribuição de Zico para a profissionalização do futebol no Japão é reconhecida e documentada. O documentário consegue atrair o interesse de torcedores de diferentes times, superando a expectativa de ser uma obra exclusiva para os fãs do Flamengo.

A narrativa habilidosa de João Wainer equilibra a celebração dos feitos esportivos com a exploração da complexidade humana de Zico, revelando um homem íntegro, dedicado e apaixonado pelo futebol. A produção do GLOBO, utilizando a iniciativa Irineu para aplicações de inteligência artificial, garante a supervisão jornalística em todo o processo, assegurando a qualidade e a precisão das informações apresentadas.

Em um cenário onde Hollywood raramente se aventura em filmes mais profundos e reflexivos, 'Zico, o Samurai de Quintino' se destaca como uma produção notável, que resgata a importância de contar histórias inspiradoras e relevantes sobre ícones do esporte brasileiro





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