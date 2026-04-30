Head Topics

Documentário 'Zico, o Samurai de Quintino' equilibra trajetória esportiva e perfil humano

Esporte E Cultura News

Documentário 'Zico, o Samurai de Quintino' equilibra trajetória esportiva e perfil humano
ZicoDocumentárioJoão Wainer
📆4/30/2026 7:36 AM
📰JornalOGlobo
103 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 94%

Filme dirigido por João Wainer oferece uma visão equilibrada da vida de Zico, desde a infância em Quintino até sua contribuição ao futebol japonês, evitando o exagero e abordando polêmicas com honestidade.

O documentário ' Zico , o Samurai de Quintino', dirigido por João Wainer , é uma obra que transcende a simples biografia esportiva, oferecendo um retrato equilibrado e envolvente de Arthur Antunes Coimbra, o ídolo do Flamengo .

O filme mergulha na infância de Zico em Quintino, no Rio de Janeiro, destacando a influência crucial da família em sua formação, com o pai insistindo na conclusão dos estudos antes da dedicação total ao futebol. Essa base sólida moldou um caráter notável, refletido em suas relações pessoais e profissionais, como evidenciado nas conversas com ex-companheiros de equipe, Junior e Carpeggiani.

Ao revisitar os anos 1980, o documentário evita o excesso de entusiasmo e a exaltação exagerada, abordando com honestidade e coragem momentos controversos, como a polêmica arbitragem na partida contra o Atlético-MG pela Libertadores de 1981 e a responsabilidade atribuída a Zico pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 1986. O filme permite que o próprio Zico refute a imagem de vilão que lhe foi imposta após a falha no pênalti decisivo.

No entanto, uma parte significativa do filme é dedicada à sua experiência no futebol japonês, o que pode parecer desproporcional em relação à sua trajetória no Brasil, com cenas e informações de menor relevância para o público brasileiro. Apesar disso, a contribuição de Zico para a profissionalização do futebol no Japão é reconhecida e documentada. O documentário consegue atrair o interesse de torcedores de diferentes times, superando a expectativa de ser uma obra exclusiva para os fãs do Flamengo.

A narrativa habilidosa de João Wainer equilibra a celebração dos feitos esportivos com a exploração da complexidade humana de Zico, revelando um homem íntegro, dedicado e apaixonado pelo futebol. A produção do GLOBO, utilizando a iniciativa Irineu para aplicações de inteligência artificial, garante a supervisão jornalística em todo o processo, assegurando a qualidade e a precisão das informações apresentadas.

Em um cenário onde Hollywood raramente se aventura em filmes mais profundos e reflexivos, 'Zico, o Samurai de Quintino' se destaca como uma produção notável, que resgata a importância de contar histórias inspiradoras e relevantes sobre ícones do esporte brasileiro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Zico Documentário João Wainer Flamengo Futebol Samurai De Quintino

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 10:44:08