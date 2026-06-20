Documentário sobre Mateus Aleluia explora raízes afro-brasileiras em Cachoeira

Mateus Aleluia percorre locais sagrados de Cachoeira, sua cidade natal, em documentário que estreia no In-Edit Brasil 2026. O filme mergulha na espiritualidade e na cultura afro-brasileira que inspiraram sua carreira, com apresentações musicais e depoimentos de religiosos e pesquisadores.

Cachoeira , cidade histórica do Recôncavo Baiano, é reconhecida como um importante centro de tradições afro-brasileiras, com seus terreiros de candomblé e forte herança cultural. Foi neste contexto que Mateus Aleluia nasceu, imerso numa relação profunda com a fé, a natureza e os ritmos dos tambores, elementos que moldaram sua trajetória artística.

Nos anos 1970, ele se destacou ao integrar o grupo Tincoãs, com o qual lançou três discos fundamentais que exploraram a memória da cultura negra no Brasil em diálogo com a música moderna. Após esse período, Mateus passou cerca de duas décadas em Angola, onde aprofundou seus estudos sobre as raízes culturais africanas. Retornou ao Brasil no início deste século e iniciou uma carreira solo marcada por trabalhos sólidos, como o grandioso álbum que agora inspira um documentário homônimo.

A produção, que estreia no In-Edit Brasil 2026 - Festival Internacional do Documentário Musical, acompanha Mateus Aleluia em locais sagrados de Cachoeira, espaços carregados de espiritualidade e intimamente ligados à sua origem. Esses lugares foram fundamentais para a formação de seus projetos musicais e de pesquisa sobre a cultura afro-brasileira. O filme exibe a beleza arquitetônica barroca da cidade e a paisagem do rio Paraguaçu, criando uma imersão no universo que deu base à obra do artista.

Nele, Mateus interpreta ao violão músicas que refletem seu vínculo histórico, cultural e espiritual com Cachoeira. Também há depoimentos de religiosos e pesquisadores locais, que destacam a presença negra na formação da cidade. A direção consegue capturar a aura espiritual que envolve Mateus Aleluia, retratado como uma figura elevada, quase uma entidade. O documentário é um forte concorrente na competição nacional do festival.

As exibições acontecem no Spcine Olido em 20 de junho, às 16h; no Cinesesc, no sábado 27, às 20h30; e na Cinemateca, no domingo 28, às 15h30





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mateus Aleluia Cachoeira Candomblé Cultura Afro-Brasileira Documentário

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conheça a história por trás da data do Dia do Cinema Brasileiro; primeira filmagem no país completa 128 anosPrimeiro filme, que mostrava paisagem do Rio e acabou se perdendo, inspira documentário e data ganha programação especial na TV

Read more »

Grupo Mateus unifica lojas para operarem sob bandeira Novo Atacarejo em Pernambuco, Paraíba e AlagoasDecisão de unificar as operações sob uma única bandeira reflete a diretriz da atual gestão de implementar um modelo de negócio que traz características operacionais mais aderentes à marca Novo Atacarejo

Read more »

A emocionante história da paixão do Haiti pelo futebol brasileiroO documentário O Dia em Que o Brasil Esteve Aqui, que acaba de ser relançado na plataforma Mubi, ilumina a comoção de 2004, no chamado 'Jogo da Paz'

Read more »

Leticia Spiller curte banho de cachoeira com Pedro Novaes | CelebridadesAtriz completou 53 anos nesta sexta-feira (19)

Read more »