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Documentário sobre Mateus Aleluia explora raízes afro-brasileiras em Cachoeira

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Documentário sobre Mateus Aleluia explora raízes afro-brasileiras em Cachoeira
Mateus AleluiaCachoeiraCandomblé
📆6/20/2026 9:32 AM
📰cartacapital
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📊News: 52% · Publisher: 73%

Mateus Aleluia percorre locais sagrados de Cachoeira, sua cidade natal, em documentário que estreia no In-Edit Brasil 2026. O filme mergulha na espiritualidade e na cultura afro-brasileira que inspiraram sua carreira, com apresentações musicais e depoimentos de religiosos e pesquisadores.

Cachoeira , cidade histórica do Recôncavo Baiano, é reconhecida como um importante centro de tradições afro-brasileiras, com seus terreiros de candomblé e forte herança cultural. Foi neste contexto que Mateus Aleluia nasceu, imerso numa relação profunda com a fé, a natureza e os ritmos dos tambores, elementos que moldaram sua trajetória artística.

Nos anos 1970, ele se destacou ao integrar o grupo Tincoãs, com o qual lançou três discos fundamentais que exploraram a memória da cultura negra no Brasil em diálogo com a música moderna. Após esse período, Mateus passou cerca de duas décadas em Angola, onde aprofundou seus estudos sobre as raízes culturais africanas. Retornou ao Brasil no início deste século e iniciou uma carreira solo marcada por trabalhos sólidos, como o grandioso álbum que agora inspira um documentário homônimo.

A produção, que estreia no In-Edit Brasil 2026 - Festival Internacional do Documentário Musical, acompanha Mateus Aleluia em locais sagrados de Cachoeira, espaços carregados de espiritualidade e intimamente ligados à sua origem. Esses lugares foram fundamentais para a formação de seus projetos musicais e de pesquisa sobre a cultura afro-brasileira. O filme exibe a beleza arquitetônica barroca da cidade e a paisagem do rio Paraguaçu, criando uma imersão no universo que deu base à obra do artista.

Nele, Mateus interpreta ao violão músicas que refletem seu vínculo histórico, cultural e espiritual com Cachoeira. Também há depoimentos de religiosos e pesquisadores locais, que destacam a presença negra na formação da cidade. A direção consegue capturar a aura espiritual que envolve Mateus Aleluia, retratado como uma figura elevada, quase uma entidade. O documentário é um forte concorrente na competição nacional do festival.

As exibições acontecem no Spcine Olido em 20 de junho, às 16h; no Cinesesc, no sábado 27, às 20h30; e na Cinemateca, no domingo 28, às 15h30

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Mateus Aleluia Cachoeira Candomblé Cultura Afro-Brasileira Documentário

 

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