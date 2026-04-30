Documentário Revela Imagens Chocantes de Megaoperação Policial no Rio e Resgate de Delegado Baleado

O documentário 'Territórios - Sob o Domínio do Crime' do Globoplay apresenta cenas inéditas de uma megaoperação no Rio de Janeiro, incluindo tiroteios, o resgate de um delegado ferido e a tensão vivenciada pelos policiais durante o confronto com suspeitos de facções criminosas. A produção aborda o avanço do crime organizado no Brasil e o alto custo da luta contra ele.

Imagens impactantes de uma megaoperação policial ocorrida no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2025, reveladas no documentário “Territórios - Sob o Domínio do Crime”, expõem a brutalidade dos confrontos entre agentes da lei e suspeitos ligados a facções criminosas.

O documentário, a centésima produção original do Globoplay, mergulha no avanço alarmante do crime organizado pelo Brasil, oferecendo um olhar cru e sem filtros sobre a realidade enfrentada pelas forças de segurança e a população. As cenas, capturadas por câmeras corporais dos policiais, mostram momentos de intensa troca de tiros, o desespero de um policial ferido e a rápida ação para garantir seu resgate.

A produção não se limita a registrar os eventos, mas também expõe a tensão e a linguagem utilizada pelos agentes durante as abordagens, levantando questões sobre os limites da atuação policial em áreas dominadas pelo crime. Um dos trechos mais chocantes do documentário retrata o momento em que um policial é atingido por um tiro na Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha.

A câmera corporal do agente registra a cena da perspectiva dele, mostrando a queda imediata após o impacto e as reclamações de dor. A reação imediata de seus companheiros é revidar ao fogo, enquanto tentam acalmá-lo. Em outro momento, a câmera acompanha a abordagem a um suspeito escondido em uma residência. A troca de tiros é imediata, e a comunicação entre os policiais é marcada por expressões fortes e ordens diretas.

A presença da câmera corporal é constantemente lembrada pelos agentes, que pedem para que o operador se afaste da linha de frente, temendo por sua segurança. A frase “Tá filmando, tá filmando” ecoa durante a ação, evidenciando a consciência da equipe sobre a importância do registro dos eventos. A sequência culmina com a solicitação para que a câmera se afaste, seguida por mais disparos, interrompendo a transmissão da imagem.

A preocupação com a segurança do operador da câmera e a necessidade de manter o foco na ação policial são evidentes. A produção também documenta o resgate do delegado Bernardo Leal, que foi baleado por um tiro de fuzil durante a operação. As imagens mostram o esforço coordenado dos agentes para socorrê-lo, incluindo a quebra de um muro para facilitar o acesso e a improvisação de uma maca para transportá-lo.

O delegado Leal foi hospitalizado e, após cerca de três meses de recuperação, retornou ao trabalho. A megaoperação, que ocorreu em duas comunidades do Rio de Janeiro, resultou em um saldo trágico de 121 mortos, incluindo 117 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho e 4 policiais. O delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, classificou a ação como a mais letal já registrada no estado do Rio.

O documentário “Territórios - Sob o Domínio do Crime” não apenas relata os fatos, mas também busca contextualizar a violência e o avanço das facções criminosas, oferecendo uma análise profunda sobre as causas e consequências desse fenômeno. A produção promete gerar debates acalorados sobre a segurança pública, os direitos humanos e a atuação das forças de segurança no Brasil.

A escolha de apresentar imagens reais e sem edulcorar, capturadas pelas próprias câmeras corporais dos policiais, confere ao documentário um alto grau de realismo e impacto emocional, tornando-o uma ferramenta importante para a compreensão da complexa realidade do crime organizado no país





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