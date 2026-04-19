Do Livro Objeto ao Conceito: A Revolução Artística do Livro Explorada por Duchamp e Carrión

A exposição de Marcel Duchamp com seu Readymade Malhereux e o manifesto de Ulises Carrión sobre 'O Novo Arte de Fazer Livros' revolucionaram a percepção do livro como objeto artístico, inspirando gerações de artistas conceituais, incluindo Elisa Terroba, que explora a transmutação do livro analógico na era digital.

Durante uma estadia em Buenos Aires, Marcel Duchamp soube do casamento de sua irmã Suzanne com o pintor Jean Crotti. Como presente de casamento, enviou um pacote para Paris. Era um livro de geometria que deveria ser pendurado com cordas na varanda de seu apartamento na Rue Condamine; o vento deveria atravessar o livro, escolher seus próprios problemas, girar e arrancar as páginas. Assim falava o próprio Duchamp décadas depois, em uma entrevista em que relembrava aquela ideia divertida. E com o Readymade Malhereux (1919), aquele tratado científico que representava o conhecimento humano era abandonado ao relento e condenado a desaparecer pela ação aleatória das forças da natureza. Uma provocação que questionava a ordem estabelecida.

Dessa ação dadaísta, apenas sobreviveu um pequeno quadro pintado pela própria Suzanne, um punhado de fotografias e uma reverberação reveladora: os livros também podiam ser artefatos artísticos. Foi assim que entendeu, algumas décadas depois, o mexicano Ulises Carrión (San Andrés Tuxla, 1941 – Amsterdã, 1989). No final dos anos sessenta, com apenas dois livros publicados, a crítica de seu país natal já o considerava um autor brilhante, único e surpreendente. Tão surpreendente que Carrión abandonou aquela carreira literária incipiente para abraçar a da arte conceitual, inspirado pela filosofia da linguagem de Wittgenstein, a poesia de Rimbaud e os readymades de Duchamp.

Ele plasmou seu pensamento em El arte nuevo de hacer libros, um manifesto que publicou em 1975 na revista Plural — dirigida por seu compatriota Octavio Paz — quando já estava instalado nos Países Baixos há três anos. Agitador nato, Carrión causou alvoroço com a radicalidade de seu posicionamento. Entre as linguagens, a linguagem literária (prosa e poesia) não é a mais adequada à natureza dos livros. Segundo ele, para ler a velha arte bastava conhecer o alfabeto. Em contrapartida, para ler a nova arte era preciso entender o livro como uma estrutura, identificando seus elementos e compreendendo sua função.

Embora Carrión tenha criado o manifesto com a ideia de oferecer novas ferramentas aos escritores tradicionais, quem ele acabou por influenciar verdadeiramente foi os artistas visuais. Nesse sentido, desempenhou um papel determinante a revolucionária livraria-galeria que fundou em 1975 em Amsterdã, pioneira em apresentar, produzir e distribuir livros de artista. Na Others Books and So, as publicações não eram textos literários ou relacionados ao mundo da arte. Ali, os livros eram arte — simplesmente — e, segundo a nomenclatura inventada por Carrión, podiam ser classificados em nolivros, antilivros, pseudolivros, cuasilivros, livros concretos, livros visuais, livros conceituais, livros estruturais, livros projeto, livros declaração, livros instrução. Em suma, livros expandidos para além de seu significante e de seu significado. Mas, sobretudo, para além de seu papel histórico como suportes culturais e transmissores de conhecimento.

A repercussão do ideário de Carrión deixou sua marca naquela primeira onda de arte conceitual europeia e, em 2016, o Museu Reina Sofía de Madri lhe dedicou uma retrospectiva com um título tão eloquente quanto Estimado lector. No lea. Mais uma prova da ambígua relação que Carrión manteve com a literatura ao longo de sua vida. Elisa Terroba (Arriate, 1986) desfruta da leitura convencional, apesar dos aforismos de quem considera seu pai artístico, uma figura capital da arte conceitual que descobriu durante uma estadia acadêmica no México. Na edição da Feira ARCO deste ano, a malaguenha encontrou uma primeira edição da coletânea de contos De Alemania (1970). Não pôde comprar uma das duas únicas obras literárias escritas por Carrión porque o preço era elevado. Seu consolo continua sendo o catálogo daquela vasta exposição madrilena que conserva como um tesouro.

A filia de Terroba pelos livros chegou a ela por um cúmulo de casualidades. Quando ainda pisava na Faculdade de Belas Artes de Conca, descobriu o Readymade Malhereux de Duchamp e acabou pendurando um livro no varal de seu apartamento de estudantes. Depois colocou outro na geladeira. Interessava-lhe a ideia de deslocamento, de como interpelava o fato de encontrar um livro em um lugar inesperado, e acabou fazendo intervenções no espaço público. A partir daí, concentrei minha pesquisa no livro analógico como suporte e em como este se deslocou com a chegada das novas tecnologias. Interessa-me muito essa transmutação e também como ela nos afeta, porque não temos a mesma relação com uma tela ou um audiolivro do que com um livro físico, assegura.

Há mais de uma década, Terroba transformou os livros de segunda mão em sua matéria-prima, seguindo o caminho deixado por outros artistas conceituais como Alicia Martín (Madri, 1964) e Mar Arza (Castelló, 1976). A trajetória de Duchamp, com sua intervenção radical em 1919, lançou as bases para uma nova compreensão do objeto livro. Ao expor um tratado de geometria às intempéries, Duchamp não apenas brincou com a transitoriedade e a força do acaso, mas também introduziu a noção de que o próprio livro, em sua materialidade e conceito, podia ser elevado ao status de obra de arte.

Essa descontextualização e subversão da função tradicional do livro abriram um precedente para a arte conceitual. O Readymade Malhereux, embora efêmero em sua forma original, ressoou através das décadas, inspirando artistas a repensar o livro para além de seu conteúdo textual. A ideia de que um livro podia ser mais do que palavras impressas, que sua forma, sua disposição e até mesmo sua destruição podiam ser elementos artísticos, foi fundamental. O legado dessa ação, perpetuado porSuzanne Duchamp em suas representações e fotografias, sublinhou a capacidade do livro de se tornar um veículo de expressão artística em si mesmo, uma tela tridimensional para explorações conceituais. Essa ruptura com a norma estabelecida na arte e na literatura pavimentou o caminho para que outros artistas, décadas depois, aprofundassem essa investigação, levando o conceito de livro de arte a novas e ousadas fronteiras, desafiando as convenções e expandindo os limites do que se considerava possível no universo artístico.





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