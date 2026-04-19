Divisão na Direita Americana: Polêmica entre Líder Republicano e Papa Aquece Debate Interno

Um intenso debate público sobre as provocações do presidente dos EUA aprofundou as divisões na direita americana. Um líder republicano sugeriu uma classificação para os apoiadores do movimento MAGA: 'bons, maus e intermediários'. A polêmica envolvendo o líder americano e o Papa Leão XIV intensifica tensões no Partido Republicano, com a mídia conservadora e aliados do presidente criticando o pontífice, o que pode prejudicar candidatos republicanos vulneráveis, especialmente entre o eleitorado católico.

As recentes controvérsias envolvendo o presidente dos Estados Unidos e o Papa Leão XIV têm servido como um catalisador para aprofundar as já existentes divisões na direita americana. Essa disputa elevou significativamente as tensões dentro do Partido Republicano , com uma parcela considerável da mídia conservadora e aliados fervorosos de Trump, como Sean Hannity e Tucker Carlson, direcionando críticas ao pontífice.

A retórica inflamada do presidente dos EUA complica a situação de candidatos republicanos que já se encontram em posições vulneráveis nas eleições de meio de mandato, com especial preocupação em relação ao eleitorado católico, que demonstra grande apreço pela figura papal. A iniciativa Irineu, do jornal O GLOBO, emprega inteligência artificial na produção de conteúdo, sempre com supervisão jornalística.

A escalada das tensões entre os republicanos tem sido notória, com figuras proeminentes da mídia conservadora debatendo ativamente a liderança do pontífice na Igreja Católica. Paralelamente, alguns dos candidatos mais expostos do partido em eleições de meio de mandato têm manifestado desaprovação em relação às posturas do presidente. Em meio a um cenário de crescente oposição à guerra no Irã, o impasse continuou a dominar as discussões na mídia conservadora.

Na quinta-feira, Sean Hannity, apresentador da Fox News, declarou em seu programa que o Papa 'aparentemente está mais interessado em disseminar políticas de esquerda do que os ensinamentos de Jesus Cristo' e que estava 'distorcendo a religião para atacar especificamente o presidente Trump'. Anteriormente, em seu podcast na semana passada, Hannity chegou a questionar retoricamente se o Pontífice teria sequer lido a Bíblia, um comentário que atraiu a atenção de Tucker Carlson, um crítico conservador ferrenho da guerra. 'É preciso uma mentalidade típica de canal de notícias a cabo para dizer do Papa: 'Ei, você já leu a Bíblia?'', comentou Carlson, ex-apresentador da Fox News, em um episódio de seu podcast lançado na quinta-feira, adicionando que a

Em uma postagem notável em sua rede social Truth Social no último domingo, o presidente também direcionou críticas contundentes a Carlson e a outros críticos por seus comentários sobre a guerra. Na manhã de sexta-feira, o presidente americano renovou seus ataques ao ex-apresentador conservador – que em tempos anteriores demonstrou maior alinhamento com as políticas republicanas – e a outros opositores, sugerindo nas redes sociais que deveria classificar os comentaristas conservadores, membros do movimento Make America Great Again (MAGA), em uma categorização de 'bons, ruins e algo intermediário'.

As divisões internas dentro do partido vieram à tona também nas discussões e posicionamentos referentes às eleições de meio de mandato, com alguns republicanos em posições vulneráveis expressando discordância com a retórica do presidente em relação ao Papa. Os comentários do presidente dos Estados Unidos complicam ainda mais o cenário para os republicanos, que já enfrentavam ataques dos democratas devido ao expressivo aumento nos preços dos combustíveis, efeito direto de uma guerra impopular.

Os correligionários de Trump esperavam capitalizar o recente sucesso eleitoral com os eleitores católicos, e o Papa é amplamente popular entre essa parcela do eleitorado, conforme indicam as pesquisas. 'Politicamente, foi muito prejudicial', afirmou Peter T. King, ex-deputado republicano de Nova York, católico e defensor da guerra, sobre as declarações de Trump a respeito do Pontífice. 'Ele deu a impressão a muitas pessoas de que não entende o que os católicos representam.'

O líder republicano afirmou na quinta-feira que 'não estava brigando' com Leão XIV, que é natural da região de Chicago e cuja ascensão ao Vaticano foi inicialmente recebida com celebração pelo presidente. Contudo, Trump continuou a criticar o Papa, declarando a repórteres que tinha 'o direito de discordar' do líder da Igreja Católica. 'Este é o mundo real', declarou Trump, referindo-se aos milhares de cidadãos mortos pelo governo iraniano durante os protestos antes do início da guerra e à ameaça que, segundo ele, o país representa para os Estados Unidos e para o Oriente Médio. 'É um mundo cruel.'

O presidente da Câmara dos Deputados americana, Mike Johnson, republicano da Louisiana, e o vice-presidente JD Vance, que é católico, ofereceram apoio incondicional a Trump em suas críticas ao líder da Igreja Católica. Uma porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, declarou em um comunicado que 'o presidente Trump é o líder inequívoco do Partido Republicano' e que continua focado em reduzir os preços e garantir a segurança dos americanos.

No entanto, alguns republicanos, incluindo vários católicos que enfrentam caminhos desafiadores para a reeleição, consideraram os comentários do presidente sobre o Papa inapropriados. O deputado David Schweikert, republicano do Arizona que concorre ao governo do estado, expressou em um comunicado estar 'decepcionado com o discurso do presidente.





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