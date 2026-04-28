Divisão Evangélica em Torno da Indicação para o STF Expõe Tensões e Alianças Inusitadas

A indicação de Jorge Messias ao STF gerou forte divergência entre líderes evangélicos, com apoio e oposição intensos. A disputa revela tensões sobre temas como aborto e a relação entre o governo Lula e o segmento evangélico.

A indicação de Jorge Messias à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) desencadeou uma notável divisão entre as lideranças das igrejas evangélicas no Brasil.

A disputa, que se desenrola nos bastidores de Brasília, expõe diferentes visões sobre temas cruciais como aborto e direitos reprodutivos, além de revelar as complexas dinâmicas entre o governo federal e o segmento evangélico. De um lado, figuras proeminentes como o apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, mobilizam esforços para garantir a aprovação do nome de Messias.

A pedido do ministro André Mendonça, Hernandes tem se dedicado a percorrer os gabinetes dos parlamentares na capital federal, buscando o apoio necessário para assegurar a confirmação do atual Advogado-Geral da União (AGU). Essa movimentação demonstra a importância estratégica da indicação para determinados grupos religiosos e a busca por influência no cenário político nacional.

A articulação de Hernandes conta com o respaldo de outros líderes religiosos influentes, como Samuel Câmara, da Assembleia de Deus de Belém do Pará, e o Bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Rodovalho, em declaração ao SBT News, enfatizou que, independentemente de possíveis inclinações políticas de Messias, ele representa valores conservadores que são importantes para a comunidade evangélica.

A essa frente, soma-se o apoio do deputado Cezinha de Madureira, do Partido Liberal (PL) de São Paulo, demonstrando um alinhamento entre diferentes setores em prol da indicação. Em contrapartida, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, emergiu como um crítico ferrenho da indicação de Messias. Malafaia desembarcou em Brasília com o objetivo explícito de fazer campanha contra a aprovação do nome do AGU.

O principal argumento utilizado por ele reside na participação de Messias na assinatura de uma ação judicial que contesta uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina (CFM). Essa resolução, publicada em 2024, proíbe a realização de assistolia fetal em gestações acima de 22 semanas para mulheres vítimas de estupro. Malafaia expressa preocupação com a posição de Messias em relação ao aborto, alegando que ele não deixa claro qual é sua real opinião sobre o tema.

Essa falta de clareza, segundo o pastor, levanta dúvidas sobre a compatibilidade do indicado com os valores defendidos por grande parte da comunidade evangélica. A postura de Malafaia reflete uma crescente polarização em torno de questões morais e éticas, e demonstra a importância que o tema do aborto tem para as lideranças religiosas no Brasil. A oposição de Malafaia não é isolada, e representa um segmento significativo dentro do universo evangélico que se sente desconfortável com a indicação de Messias.

A divergência entre Hernandes e Malafaia ilustra a complexidade do cenário religioso brasileiro e a dificuldade de encontrar um consenso em temas sensíveis como o aborto. A dinâmica em torno da indicação de Jorge Messias também revela uma interessante articulação política entre o governo federal e as lideranças evangélicas.

A aproximação de figuras como Estevam Hernandes e Cezinha de Madureira ao governo Lula (PT) tem sido vista como uma aliança inusitada, considerando as dificuldades de diálogo que o presidente tem enfrentado com o segmento evangélico desde o início de seu terceiro mandato. Essa aproximação pode ser interpretada como uma estratégia do governo para ampliar sua base de apoio e buscar o apoio de setores importantes da sociedade.

No entanto, a aliança também tem gerado críticas e questionamentos, com alguns observadores argumentando que o governo estaria disposto a ceder em questões ideológicas para obter o apoio evangélico. A busca por consenso entre as diferentes lideranças religiosas tem sido um desafio constante para o governo, e a indicação de Messias serve como um teste para a capacidade do governo de dialogar e construir pontes com o segmento evangélico.

As lideranças que estão em lados opostos da campanha agendaram um encontro para a tarde de terça-feira (28) com o objetivo de debater seus posicionamentos e buscar um entendimento. No entanto, uma reunião realizada na noite de segunda-feira não resultou em consenso, indicando a persistência das divergências e a dificuldade de encontrar um terreno comum.

A situação permanece tensa e o resultado da votação no STF é incerto, dependendo da capacidade de articulação do governo e da influência das diferentes lideranças religiosas





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